Diputado Jerges: Evo quiere que todo el mundo esté contra Arce

“Evo Morales quiere que todo el mundo conspire contra el gobierno, que todo el mundo joda al país para aparecer como el salvador y no le importa el daño que le causa o puede causar al pueblo boliviano”, afirmó el diputado Jerges Mercado, jefe de la bancada del MAS, ante las declaraciones de Evo Morales, quien señaló que el Comité Por Santa Cruz se alió con el gobierno de Luis Arce.

eju.tv /Video: WaraTV

Yola Layme

Santa Cruz.- Morales en su cuenta de redes sostuvo que “el Presidente del Comité Pro Santa Cruz sometió la defensa de los intereses de Santa Cruz para sostener su alianza con el Gobierno y por eso pretende cuestionarnos” y que ahora “es incapaz de reclamar por las obras paralizadas en los gobiernos de Añez y Arce como el Hub de Viru Viru, el Mutún y Puerto Busch”.

En criterio del diputado Mercado, el líder cocalero “está desvariando por su angurria de poder” y agregó que esta acción “es una pena, lamentablemente, un compañero por el que realmente hemos luchado, apoyado y contribuido a que tenga una buena gestión, al menos en la primera temporada de su gobierno, (pero) hoy es más fascista que los fascistoides”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del ala evista, sostuvo que las críticas se dan porque el gobierno no asume acciones para cubrir la demanda de carburantes, el dólar o para afrontar la crisis. “Si bien con los empresarios determinó liberar las exportaciones, porque no se ha generado la estabilidad en el tema del dólar, por qué no se quita el ITF, tiene que haber una visión a largo y mediano plazo”, manifestó Rodríguez al señalar que lo único que hace el gobierno es responsabilizar a Evo Morales.