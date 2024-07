Diputado opositor asegura que el ministro de Justicia no aparece porque prepara su candidatura para Fiscal General

De acuerdo con el procedimiento, la designación se debe llevar adelante por dos tercios (2/3) en el Legislativo y como el oficialismo (dividido entre arcistas y evistas) no cuenta con los 2/3 en el pleno, Ormachea considera que la designación se dará a través de un decreto supremo, sin tomar en cuenta las listas de postulantes y sus competencias.

“Como no saben negociar, como no saben concertar, como no saben dialogar y ya lo han demostrado en su carácter bien, absolutamente autoritario y autocrático, seguramente van a echarle la culpa a la Asamblea, decir que nosotros no tenemos la capacidad para generar una votación para un candidato o candidata a fiscal general del Estado, y nos van a enchufar Iván Lima por decreto”, observó Ormachea.

Incluso, el diputado expresó que existe la posibilidad de que este decreto sea remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que pueda pronunciarse y de esta manera los “autoprorrogados” puedan dar luz verde a la designación.

“El MAS-IPSP le va a echar la culpa a la oposición y al evismo, diciendo que no hay ninguna garantía de que se pueda elegir a un candidato a la FGE por dos tercios. Por tanto, el presidente Arce va a decir ‘es inconstitucional que el pueblo boliviano se quede sin Ministerio Público’ y va a mandar a consulta un decreto al TCP indicando que puede por decreto designar un fiscal general interino, que va a ser Iván Lima, y a través de los autoprorrogados van a seguir controlando todas las instituciones del Estado”, remarcó.