Dos legislaturas sin Comisión de Ética: Cuestionan que Huaytari, Jauregui y otros arcistas sigan impunes

La Cámara de Diputados de Bolivia carece de una Comisión de Ética desde que Jerges Mercado (2022 – 2023) asumió la presidencia en medio de pugnas internas del MAS; tampoco lograron conformar en la actual gestión de Huaytari que está a casi tres meses de concluir.

Foto: ANF

La Paz, 24 de julio del 2024 (ANF). – A casi tres meses de concluir la gestión legislativa 2023 – 2024, la Cámara de Diputados continúa por segundo año consecutivo sin Comisión de Ética; ante esa realidad, desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionaron que autoridades legislativas, como Israel Huaytari, Juan José Jauregui, Froilán Mamani y otras parlamentarias “arcistas”, continúen impunes por las acusaciones que pesan contra ellas.

La diputada de CC Samantha Nogales recordó que hay al menos cinco diputados que gozan de impunidad ante la falta de una Comisión de Ética en la Cámara Baja, como Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados; Jauregui, presidente de la Comisión de Constitución; Mamani, presidente de la Comisión de Justicia Plural; y las diputadas Gloria Callisaya y Sarah Crespo Arze.

“El hecho de no existir una Comisión de Ética en Diputados hace que cualquiera, empezando por Israel Huaytari, haga lo que le dé la gana y lo peor es que no se puede denunciar absolutamente ante nadie, mucho más por falta de una Comisión Ética. Nos faltan pocos meses para concluir la gestión legislativa, no sé si valdrá la pena una nueva conformación”, declaró Nogales a la ANF.

La Cámara Baja carece de una Comisión de Ética desde que Jerges Mercado (2022 – 2023) asumió la presidencia en medio de pugnas internas del Movimiento Al Socialismo (MAS); tampoco lograron conformar en la actual gestión de Huaytari que está a casi tres meses de concluir.

La ausencia de dicha instancia se volvió a sentir ante las denuncias que salpicaron a Huaytari, primero investigado por legitimación de ganancias ilícitas, posteriormente porque dos de sus funcionarios fueron acusados de extorsión y violación. Por último, fue denunciado por uso indebido de influencias para favorecerse en una subasta de cuatro camiones.

Tanto la oposición tradicional como la facción evista exigieron a Huaytari dar un paso al costado hasta que se esclarezcan todas las acusaciones. En declaraciones pasadas, el parlamentario sostuvo que los delitos son personales; pero desde CC le recordaron que los acusados serían sus amigos de barrio.

Sin embargo, Nogales resaltó que hay más diputados “arcistas” que debieron ser llevados ante la Comisión de Ética. Recordó que Jáuregui fue acusado de pedir favores sexuales a menores de edad; pero, sin siquiera investigar los hechos, la Fiscalía desestimó el caso.

En julio de 2022, Mamani fue enviado con detención domiciliaria, con salida laboral, por supuestamente haber golpeado físicamente a “su pareja, que era su exasesora”. En declaraciones posteriores, Mamani dijo a la ANF que todo era mentira y que está dispuesto a demostrar en cadena nacional, pero hasta el momento no lo hizo.

Las diputadas Callisaya y Crespo fueron acusadas de agredir, en una sesión bochornosa, a diputados de la oposición tradicional. Ambas fueron denunciadas por los delitos de lesiones graves y leves.

El senador de CC Santiago Ticona también cuestionó que a falta de una Comisión de Ética en Diputados haya impunidad y de paso los acusados se hagan llamar “padres de la patria” cuando sus conductas dicen todo lo contrario.

“Aun habiendo Comisión de Ética, seguirían (gozando de impunidad) porque el MAS se caracteriza por encubrir (delitos) y trabajar con personas con antecedentes penales”, expresó Ticona.

Nogales aseguró que la mayoría de diputados que deberían estar ante la Comisión de Ética son “arcistas”. Sin embargo, lamentó que el quiebre del MAS afecte a la conformación de dicha instancia, porque está estancada desde que las pugnas al interior del oficialismo subieron de todo a finales del 2022.