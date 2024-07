Economía: “No vamos a aguantar si no hay una inyección de por lo menos $us 3.000 millones”, advierte analista

En una coyuntura nacional marcada por la falta de disponibilidad de dólares que viene siendo advertida por diferentes sectores del aparato productivo, el economista Gonzalo Chávez observó que urgen que el Estado dé lugar a un paquete integral en el corto plazo que permita acceder a recursos externos y que contemplen la inyección de por los menos $us 3.000 millones.

Desde el punto de vista de Chávez está el apoyo a las exportaciones que se han visto disminuidas en los últimos meses y una reforma tributaria que considere a los nuevos ricos, así como también abordar el tema de los subsidios a los hidrocarburos, siendo una opción retirarlos parcialmente, en especial para los grandes consumidores de diésel.

Chávez recordó que el Gobierno ya había pactado esto con los empresarios la compra directa de diésel y las subastas del carburante, pero señaló que también debe haber una diferenciación con los sectores con menor poder adquisitivo e, incluso, con los vehículos de alta gama.

“Es un paquete integral que en el corto plazo debe, por ejemplo, también conseguir recursos externos que podría ser un préstamo puente del FMI o de cualquier otro país, porque no vamos a poder aguantar estos dos años si no tenemos una inyección de por lo menos $us 3.000 millones”, sostuvo el analista al remarcar que urge conseguir dólares de manera estructural.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto referencial] / La coyuntura actual del dólar ha generado una enorme incertidumbre en la economía boliviana, según el analista