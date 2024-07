Economista: «Uso de criptomonedas no evitará que los importadores demanden dólares»

Fuente: Red Uno

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza, aseguró en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que el uso de criptomonedas no impedirá que los exportadores y los importadores continúen demandando dólares en el país.

«Las señales nos dicen que eso se va a seguir deteriorando, estamos entrando en un periodo de mayor demanda de divisas, las criptomonedas no van a evitar que los importadores requieran dólares para sus importaciones, porque las transacciones que realizan demandan su bancarización”, explicó el exdirector del BCB.

Así también, explicó que, «en esta temporada, el sector de la manufactura, comenzará a demandar mayor importación de insumos para prepararse para fin de año, al igual que el sector comercial, y por otro lado, el sector agroindustrial ya trajo todas las divisas, a través de las exportaciones que se realizaron en los últimos meses», señaló Espinoza, quien también indicó que, con la cosecha de invierno, los sectores productivos comenzarán a demandar mayor cantidad de hidrocarburos.

Para Espinoza, la criptomoneda, no representa en el corto plazo, un alivio en la economía, puesto que el uso de la moneda virtual es más que todo para transacciones personales, puesto que una empresa formal no podrá respaldar la transacción, como se le exigen en la aduana.

El experto, también indicó que con el uso de la criptomoneda se daría una desintermediación de la banca, pues se deja de recibir las divisas que ingresaban a través de las remesas.

“Todas estas señales configuran un escenario bastante pesimista, al que hay que agregar, las tenciones políticas, y la electoralización de las medidas, el gobierno está atado de manos y no puede asumir ajustes estructurales que son los que se requieren en la economía”, aseveró.