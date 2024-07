Eduardo Villegas: «Estar acá con Wilstermnan es satisfactorio para mí»

Aunque no dio cifra s, se refirió al tema económico y reconoció que tuvo que adecuarse al difícil momento económico que pasa la institución aviadora.

El club adeuda salarios a sus jugadores, pero se sabe de un compromiso de la institución para ir pagando paulatinamente y de esa manera no perjudicar la preparación del plantel.

“Seguramente enterarnos de la propuesta que ha hecho el directorio con ellos y que las fechas pactadas no tengan falla y se les pueda ir pagando”, expresó el entrenador.

“Capaz que no están todavía en su mejor nivel, los veo un poquito golpeados por las circunstancias económicas, que siempre se reflejan en la cancha y generan no buenos resultados, y cuando no hay bueno resultado los ánimos siempre decaen”, dijo el cochabambino.