Efectos perjudiciales a largo plazo del COVID-19 sobre la función endotelial, la rigidez arterial y la presión arterial en estudiantes universitarios

Ronald Palacios Castrillo

Desalentadores hallazgos en las repercusiones cardiovasculares de larga data para estudiantes universitarios después del COVID-19

Resumen

Se ha demostrado que el COVID-19 tiene efectos negativos en el sistema cardiovascular, pero no está claro cuánto duran estos efectos en los estudiantes universitarios.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este estudio de Peng, J., et al. [Long-term effects of COVID-19 on endothelial function, arterial stiffness, and blood pressure in college students: a pre-post-controlled study. BMC Infect Dis 24, 742 (2024). https://doi.org/10.1186/s12879-024-09646-w],tuvo como objetivo evaluar el impacto a largo plazo de COVID-19 sobre la rigidez arterial, la función endotelial y la presión arterial en estudiantes universitarios.

Métodos

Inscribieron a 37 estudiantes universitarios que habían sido infectados con COVID-19 durante más de 2 meses. Se utilizó la dilatación mediada por el flujo de la arteria braquial (FMD) para evaluar la función endotelial, mientras que la rigidez arterial se evaluó utilizando el sistema ABI 100, incluyendo variables como el índice tobillo-brazo (ABI), la velocidad de onda del pulso braquial-tobillo (baPWV), la velocidad de onda del pulso carótida-femoral (cfPWV), la frecuencia cardíaca (FC) y la presión arterial (PA).

Resultados

Los resultados mostraron que la FDM se vio significativamente afectada después de la infección por COVID-19 (p < 0,001), mientras que la cfPWV y la presión arterial sistólica (PAS) aumentaron significativamente (p < 0,05). Los modelos de regresión lineal simple revelaron una correlación negativa significativa entre el tiempo de medición posterior a COVID-19 y el cambio de baPWV (p < 0,01), lo que indica una mejora en la rigidez arterial con el tiempo. Sin embargo, hubo una correlación positiva significativa entre el tiempo de medición posterior a COVID-19 y el cambio de la presión arterial diastólica (PAD) (p < 0,05), lo que sugiere un aumento de la PA con el tiempo. No hubo diferencias significativas en el ITB y la FC entre las mediciones previas y posteriores a COVID-19, y no se observaron correlaciones significativas con otras variables (p > 0,05).

Conclusión: Este estudio demuestra que COVID-19 tiene efectos perjudiciales a largo plazo sobre la función vascular en estudiantes universitarios. Sin embargo, la rigidez arterial tiende a mejorar con el tiempo, mientras que la presión arterial puede mostrar la tendencia opuesta.

Es necesario estar atentos a síntomas y signos cardiovasculares en los niños y jòvenes en Santa Cruz que estuvieron infectados con el virus SARSCoV-2 y sus variantes y/o inyectados con productos ModRNA; ni qué decir de la población de adultos mayores!