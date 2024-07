El Alto: Denuncian abusos de choferes interciudad

Vecinos de la ciudad de El Alto, denunciaron ayer que algunos choferes que trabajan en interciudad, comienzan a cobrar de forma arbitraria hasta Bs 3 y no Bs 2,50 como está establecido.

Exigen a las alcaldías y a la Gobernación de La Paz, un tarifario que ayude a evitar estas arbitrariedades. Choferes arguyen que subió el precio de los repuestos.

“Ya es mucho el abuso de algunos choferes que trabajan interciudad, desde la autopista te cobran tres bolivianos hasta la UMSA o la plaza Isabel la Católica y no dos bolivianos con 50 centavos. Yo gasto 10 bolivianos en llegar a La Paz y volver a El Alto y no hay dónde reclamar”, denunció Erick García, un joven que vive en El Alto y estudia en La Paz.

El universitario toma su transporte público a la altura del puente de bajada a la Ballivián. Según su denuncia, a partir de la 16.00 de la tarde. Es donde inicia lo irregular. Algunos malos choferes se aprovechan de la necesidad de los pasajeros, para hacer su agosto con el bolsillo de la población.

“Si no me equipo desde las seis de la mañana hasta las ocho y media de la noche el pasaje es de dos bolivianos hasta la Pérez y dos bolivianos con 50 centavos hasta la universidad, pero ellos no cumplen. Lamentablemente algunos choferes a partir de las cuatro de la tarde cobran tres bolivianos de manera arbitraria”, afirmó.

TE BLOQUEAN SI RECLAMAS

Erick García detalló que reclamó a la página web de la Alcaldía de La Paz, pero lamentablemente le borraron sus comentarios, también buscó respuesta en los números de WhatsApp de la Alcaldía de El Alto, pero le bloquearon.

“Yo ya me quejé en la página de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de La Paz, pero borran mis comentarios, ya lo borraron muchas veces. Hice lo mismo en los números de WhatsApp de la Alcaldía de El Alto, pero me bloquearon, ni siquiera me dieron una respuesta. En el caso de la Gobernación no hay dónde reclamar”, reveló.

Maribel Apaza, otra vecina alteña que trabaja de comerciante en La Paz, afirmó que en varias oportunidades llegó a discutir con algunos malos choferes. Lamentó que la población no tenga donde reclamar, porque el transporte es interciudad y la Gobernación “brilla por su ausencia”.

“Lamentablemente no hay control, mi persona reclamó este exceso, pero como es transporte interciudad, se supone que la Gobernación tiene que regularizar con ayuda de los municipios de El Alto y La Paz, pero no hay ningún control por parte de la Gobernación y mucho menos por parte de los municipios”, cuestionó.

Exigió que haya un tarifario para el transporte interciudad, porque con las anteriores autoridades si había y se cumplía.

“Cuando estaba Luis Revilla, Soledad Chapetón y el exgobernador Feliz Patzi, por lo menos había un tarifario, pero ahora no hay nada. Con un tarifario se tiene dónde reclamar. Yo me la paso discutiendo con los choferes y muchos de ellos son agresivos. Debería de haber un tarifario para la interciudad”, exhortó.

Agregó que a partir de las 16.00 o 17.00 horas, los pocos vehículos que hay para bajar desde la Ceja hasta la Pérez, ocultan sus letreros de Bs 2,50 y anuncian “tres bolivianos hasta el Prado” o Estado Mayor o Plaza Isabel la Católica.

Algunos pasajeros “pagan callados”

En contrapartida, los choferes que trabajan desde El Alto hasta La Paz, afirmaron que no es viable cobrar Bs 2,50 de pasajes, porque actualmente ha subido el precio de los repuestos de vehículos. Exigieron que haya un estudio de costos en pasajes interciudad.

“El precio de los repuestos para nuestros vehículos ha subido mucho y nosotros somos los que salimos perdiendo. La mayoría paga callado, porque saben que es lo justo”, afirmó Filemón Mamani, chofer que recoge pasajeros desde la segunda pasarela de Ballivián.