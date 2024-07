El Alto: Dirigente gremial Felipe Quispe dice que la moneda boliviana se devaluó en la frontera

Según el dirigente gremial del sector Norte la ciudad de El Alto, Felipe Quispe, la moneda boliviana se devaluó en las fronteras frente al dólar, esto a consecuencia de la escasez del billete norteamericano que llegó hasta en Bs 11.40.

“Hoy en día a moneda boliviana se ha devaluado en las fronteras, ya no quieren la moneda boliviana; pero, no es como algún dirigente, como (Rodolfo) Mancilla, ha dicho que no necesitamos dólar. Hoy en día hay una crisis en el país, el dólar está en los mercados en Bs 11.40”, señaló.

Quispe puso como ejemplo que el precio de un motor era $us 3.000 al cambio de 6.9 en bolivianos tenía un costo de 20.800. Ahora el equivalente de $us 3.000 en bolivianos es 30.000.

“Por eso nosotros estamos preocupados, nosotros no podemos mentir el arroz el azúcar toda la canasta familiar se ha disparado automáticamente por falta del dólar por falta del diésel, por eso nosotros no tenemos que mentir al país como lo hace la COR”, manifestó.