El bicampeón Fantasmas Morales Moralitos debuta con triunfo en la Liga Nacional

Se impuso por 6-2 sobre el también orureño Morales Moralitos. El subcampeón Petrolero igualó 1-1 con su coterráneo La Prensa

El orureño Fantasmas Morales Moralitos, vigente bicampeón de la Liga Nacional de Futsal, comenzó con pie derecho la defensa de su título al derrotar a su coterráneo Morales Moralitos (6-2) en el Grupo B, mientras que en el A el actual subcampeón, Petrolero de Yacuiba, empató con el también yacuibeño La Prensa (1-1) por la primera jornada del torneo.

Entre jueves y sábado se disputó la primera fecha del principal certamen de clubes del país con la presencia de 16 equipos que están divididos en dos series de ocho.

En el A se encuentran: Concepción y Córdova (ambos de Potosí); CRE (Santa Cruz), Deportivo Amistad (Bermejo), Nantes Vicky Ríos y San Martín de Porres (Tarija); Petrolero y La Prensa (Yacuiba).

Los del B son: Fantasmas Morales Moralitos y Morales Moralitos (los dos de Oruro); Adutoys y Wolf Sport (La Paz); Proyecto Redag (El Alto), Antofagasta y Lizondo Singapur (Sucre); además de Víctor Muriel (Cochabamba).

La modalidad de competencia es de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Al final los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, luego semifinales y final; mientras que los últimos lucharán por no descender, ya que habrá una pérdida de categoría directa y dos indirectas.

Los partidos

Fantasmas, que recientemente participó en la Copa Libertadores de América, tuvo un buen inicio de temporada al golear por 6-2 a Morales Moralitos en el Palacio de los Deportes.

Por esta misma serie, Adutoys se impuso en el duelo entre clubes paceños sobre Wolf Sport (5-4) en el Julio Borelli Viterito.

Víctor Muriel no tuvo piedad de Proyecto Redag al golearlo por 5-0 en el coliseo Evo Morales, mientras que en Sucre Lizondo Singapur se impuso en un partidazo sobre Antofagasta (4-5).

En el Grupo A, el subcampeón Petrolero se enfrentó a su clásico rival de ciudad, La Prensa, y ambos protagonizaron un gran encuentro en el coliseo Margoth Quevedo, donde igualaron 1-1.

Nantes se impuso de visitante sobre San Martín en el coliseo Los Chapacos por 5-6.

En los restantes dos encuentros jugaron los debutantes de la Liga Nacional: Deportivo Amistad y Córdova, que se impusieron en sus respectivos encuentros.

Amistad venció por 5-4 a CRE en el coliseo Julia Iriarte, en tanto que Córdova derrotó por 4-3 a Concepción en el Ciudad de Potosí.

Lo que viene

La segunda jornada se disputará desde el jueves 11 hasta el sábado 13 de julio. En el primer día jugarán por el Grupo A, Petrolero vs. San Martín (20.30, en el Margoth Quevedo); el viernes 12, Nantes vs. Amistad (20.30, Los Chapacos) y Concepción vs. La Prensa (20.30, Ciudad de Potosí); mientras que el sábado 13, CRE vs. Córdova (20.00, Jhon Píctor Blanco).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 11, Proyecto Redag vs. Adutoys (20.30, Héroes de Octubre); el viernes 12, Wolf Sport vs. Víctor Muriel (20.00, Julio Borelli Viterito) y Morales Moralitos vs. Antofagasta (20.00, Palacio de los Deportes); en tanto que el sábado 13, Lizondo Singapur vs. Fantasmas Morales Moralitos (20.00, Jorge Revilla Aldana).