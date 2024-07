El Caribe mexicano sale ileso del impacto de huracán Beryl

Los estados de Quintana Roo y Yucatán reportaron daños menores, solo con afectaciones en el sector eléctrico, algunas inundaciones y caída de árboles.

Fuente: DW

Las autoridades mexicanas reportaron este viernes (06.07.2024) «saldo blanco” en los estados de Quintana Roo y Yucatán, en el Caribe, tras el impacto del huracán Beryl, que tocó tierra por la mañana como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, y actualmente es tormenta tropical.

Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil de México, precisó que el meteoro, que ingresó en el municipio de Tulum, Quintana Roo, a las 05:05 hora del centro de México (13:05 CET), provocó afectaciones principalmente en el sector eléctrico, además de que derribó árboles y postes a su paso.

En total, precisó, 203.000 usuarios fueron afectados en su electricidad, aunque a 185.000 de ellos ya se les restableció el servicio.

«Estamos por arriba del 70 % del restablecimiento del servicio eléctrico que otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, apuntó Velázquez, al estimar que para el domingo el 100 % del servicio ya se habrá restablecido.

#Beryl has now weakened to a tropical storm after crossing the Yucatán Peninsula.

Now Beryl is moving back over the warm waters of the Gulf of Mexico, as is forecast to restrengthen back to a hurricane before striking Texas on Monday. pic.twitter.com/fM8Hn7fdyD

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 5, 2024