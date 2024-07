El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mantiene en suspenso el futuro del entrenador brasileño Antonio Carlos Zago al mando de la selección boliviana. Los máximos dirigentes nacionales se reunieron ayer y luego de varias horas se marcharon sin dar ninguna declaración.

Zago, no tiene el visto bueno de la mayoría de los integrantes del Comité, luego de una mala participación en la última Copa América, donde no se sumó ningún punto, se recibieron 10 goles y se anotó un tanto, eliminada en primera fase.

“La evaluación para nada es buena, no esperábamos que los resultados sean estos, creo que de todo y eso vamos hablar en el Comité Ejecutivo. Lamentamos que nuestra selección haya tenido esta participación y es momento de tomar decisiones”, dijo Gastón Uribe, director ejecutivo de la FBF, antes de la reunión.

“Nada, ni nadie está asegurado, pero el Comité Ejecutivo tomará las decisiones, pienso que se tiene que respetar los procesos, pero cuando los resultados no acompañan es difícil todo aquello. En lo personal quisiera trabajar con los jóvenes y pensar seriamente en el próximo Mundial”, acotó Uribe, quien dio la sensación de un mensaje lapidario en cuanto al futuro de Zago al mando de la Verde.

MANSILLA, LE BAJÓ EL PULGAR

Empero, Uribe no es el único que no está conforme con lo expuesto futbolísticamente por el equipo de Zago. También, el director Víctor Mansilla le bajó su pulgar a la continuidad del brasileño, luego de la eliminación del torneo de la región.

“Es una opinión personal, para mi Zago no debe continuar, hay que cambiar, hay que cambiar todo hasta la actitud de los jugadores. Pero no me quiero adelantar, tenemos que hacer una evaluación con todo el Comité Ejecutivo”, declaró Mansilla.

Hasta el momento no se lo escuchó al presidente de la FBF, Fernando Costa, quien estuvo en Estados Unidos, siguió de cerca a la Verde.