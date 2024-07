El intento de asesinato a Trump, recreado en 3D

La reconstrucción muestra las trayectorias de los disparos del atacante.

Fuente: actualidad.rt.com

El intento de asesinato contra el expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, que se produjo este sábado cuando intervenía en un mitin electoral en el estado de Pensilvania, fue recreado en 3D por el productor y periodista Luke Wines.

En su cuenta de X, Wines publicó dos videos del momento de ataque, mostrando la trayectoria de los disparos que realizó el tirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

«La siguiente es una recreación en 3D del intento de asesinato a Trump basada en los datos OSINT (inteligencia de código abierto) disponibles», escribió Wines. En la primera reconstrucción se puede ver solo la trayectoria del disparo que hirió al expresidente.

🔍 The following is a 3D recreation of the Trump assassination attempt based on available OSINT data.

We begin with the initial shot.

The bullet grazed the former President in his right ear. It originated from a rooftop ~447ft away.

This thread will be updated as the… pic.twitter.com/uGl3o4FcdR

— Luke (@lukewines) July 14, 2024