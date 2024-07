El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, señaló este jueves que la bancada evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), principalmente en la Cámara de Senadores, definirá si se apoya o no a la suspensión de las primarias, empero, remarcó que él no está de acuerdo en eliminarlas.

“Somos respetuosos, especialmente en el Senado. Si la bancada dice que no vamos a aprobar, entonces no aprobamos. En este caso, si la bancada decide aprobarlo, hay que acatar. No vamos a tener ningún problema, pero siempre voy a repetir y ratificar, no estoy de acuerdo de eliminar las elecciones primarias, porque eso es una democracia interna de cada organización política”.

El 10 de julio, a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se realizó el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, con la participación de representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo, de las organizaciones políticas y sectores sociales.

En esa cita se aprobó la Declaración por la Democracia de 12 puntos, entre ellos, se pidió a la Asamblea que se apruebe una ley que elimine las primarias, para darles prioridad a los comicios judiciales de esta gestión y las presidenciales de 2025.

La declaración fue aprobada por 11 de los 12 representantes de los partidos. Evo Morales, jefe del MAS, no la firmó y condicionó su respaldo a que se reconozca el congreso de su bloque en Lauca Ñ, el año pasado en Cochabamba, o que se suspendan los plazos para la realización de cónclaves para elegir a nuevas directivas en las organizaciones políticas.

Padilla indicó que quienes quieren eliminar las primarias no tienen apoyo de la base social, menos son militantes inscritos en el padrón electoral. “Esos políticos no quieren que haya elecciones primarias, por eso motivo voy a ratificar que no estoy de acuerdo, pero soy respetuoso en las decisiones que van a tomar en la bancada del MAS”.