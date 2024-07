“El miedo y la desesperación de Evo provocan desvarío en su razonamiento”, responde Manfred tras señalarlo como candidato del arcismo

El alcalde de la ciudad de Cochabamba le respondió a Evo Morales, quien dijo que Reyes Villa es el candidato del arcismo para las elecciones presidenciales de 2025

Manfred Reyes Villa y Evo Morales. Fuente: UNITEL

Manfred Reyes Villa utilizó sus redes sociales para responderle a Evo Morales y desmentir las versiones de que será el candidato presidencial del arcismo para las elecciones generales en 2025. “El miedo y la desesperación provocan desvarío en su razonamiento, ahora me hace candidato y me acusa faltando a la verdad”, escribió el alcalde de la ciudad de Cochabamba. “La antítesis del complot y la desestabilización que busca él y sus aliados en el parlamentos son las reuniones que sostengo con varios sectores, lo más razonable y sensato que se puede hacer en estos momentos y no es más que una muestra de que con diálogo y despojándonos de colores políticos y apetitos personales, se puede concurrir y lograr acuerdos enmarcados en una agenda de trabajo para el beneficio de nuestra gestión y que la coyuntura social demanda”, señala parte del texto publicado en la cuenta ‘X’ de Manfred Reyes Villa.



Este sábado, también en ‘X’, el expresidente Evo Morales sostuvo que el Gobierno nacional es consciente de que con la crisis económica sus posibilidades electorales están agotadas y que el candidato presidencial 2025 del arcismo es Manfred Reyes Villa.

“Entiendo que los enemigos de la unidad y los fracasados en mantener una oposición coherente y responsable, hoy se rasgan las vestiduras y me acusan de su funesta, lamentable y funcional gestión política al evismo. No me detendré por unir al pueblo, ese es el único camino que nos va a garantizar mirar al futuro con esperanza”, añadió Reyes Villa, como respuesta.

Según dijo Morales, para “allanar el camino a su socio” desde el arcismo buscarán “adueñarse de la sigla del MAS-IPSP e inhabilitar candidatos”, en referencia a la posibilidad de que no lo dejen participar en las elecciones de 2025.

Además, acusó al Gobierno de haber anulado 12 procesos judiciales “incluso con sentencias” para favorecer a Reyes Villa y a cambio, según dijo el expresidente, el alcalde cochabambino está fracturando a la oposición en la Asamblea.

Fuente: UNITEL