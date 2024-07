El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo conocer a su homólogo boliviano Luis Arce su solidaridad por el intento de “golpe de Estado” cometido por un grupo de las Fuerzas Armadas de Bolivia el 26 de junio.

Durante la inauguración de la cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el mandatario uruguayo afirmó que no se puede tener una visión “sesgada” sobre estos hechos que atentan contra la democracia de los países y apoyar o no en función a la ideología que uno tiene.

“No quiero pasar esta instancia sin solidarizarme con mi colega Luis Arce, la alteración del orden institucional no importa contra quien sea si es electo democráticamente. No podemos tener visiones sesgadas según ese gobierno sea más o menos afín a nuestro pensamiento, si la valoración de la democracia es subjetiva, ya no es tal, y por eso ante el levantamiento, ante la amenaza, Uruguay no puede hacer otra cosa que solidarizarse en este caso con Bolivia”, afirmó.

El miércoles 26 de junio, un grupo de militares, con tanquetas y fuertemente armados, tomó la plaza Murillo e intentó ingresar a Palacio Quemando. Estuvo comandado por el entonces jefe del Ejército Juan José Zúñiga.

Rechazo

En un encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrado en Santa Catarina, Brasil, el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó el domingo que los actores políticos de izquierda en Bolivia “están dispuestos a montar un falso (discurso de) golpe” de Estado.

“Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en la elección”, dijo el mandatario argentino.

Al igual que Lacalle, otros mandatarios de América Latina, el Caribe y Europa y líderes de organizaciones internacionales expresaron su rechazo al intento de “golpe de Estado” denunciado en Bolivia.