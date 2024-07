El primer ministro de Francia anuncia su dimisión tras la victoria de la izquierda en las elecciones legislativas

Los sondeos han señalado que Juntos obtendrá entre 150 y 170 escaños, lo que situará al partido por delante de Agrupación Nacional pero por detrás del Nuevo Frente Popular





Gabriel Attal, en su discurso tras las elecciones legislativas en Francia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Gabriel Attal, actual Primer Ministro francés, ha anunciado que presentará su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron. Esta decisión ha llegado después de que su partido quedara segundo en las elecciones de la Asamblea Nacional de Francia este 7 de julio, si se cumple lo apuntado por los sondeos oficiales. “Esta noche, el grupo político al que he represemtado en esta campaña no ha logrado la mayoría, y mañana por la mañana presentaré mi dimisión al Presidente de la República”, ha declarado.

La decisión de aceptar o no la dimisión recae, en última instancia, sobre Macron, que podría pedirle que aguante en el puesto hasta que llegue un sustituto. “Nunca me resignaré a que millones de nuestros ciudadanos hayan optado por votar a los extremos. Al pueblo francés le digo: os respeto a todos y cada uno de vosotros. Algunas vidas son más difíciles que otras, y son esas vidas las que debemos mejorar. Esté donde esté, siempre me comprometeré a cumplir este objetivo”.

Unos resultados inesperados

Los sondeos oficiales, publicados a las 20:00 de la tarde, han dejado a Juntos, partido de Emmanuel Macron y Gabriel Attal, con un resultado de entre 150 y 170 escaños obtenidos. Un resultado que deja al Presidente de la República muy por encima de lo esperado y que incluso posibilitaría la reelección de Attal como primer ministro.

Sin embargo, para ello Macron deberá negociar con el Nuevo Frente Popular, aliado durante las elecciones tras la decisión de retirar a los candidatos de muchas circunscripciones, si estos habían quedado terceros, para unir sus votos contra Marine Le Pen y Agrupación Nacional (RN).