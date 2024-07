El que se aflige se afloja… adelante Venezuela

Hemos pasado la segunda fase de la recuperación de la democracia en Venezuela, el camino ha sido y será tortuoso, pero al final la victoria llegará.

Primero inhabilitaron a María Corina Machado que había ganado las primarias de la oposición con más del 90%, esa acción fue el primer acto de cobardía política, arremetieron contra su equipo de campaña, varios están presos sin causa, impidieron el ingreso como veedores de miembros del Parlamento Europeo, de expresidentes de América Latina e impidieron en el día de la elección el acceso al 60% de las actas electorales, lo que haría plena prueba del fraude montado por Maduro y el CNE, que el organismo que certifica los resultados electorales.

De todos los dictadores que se han sometido a elecciones, aunque parezca increíble, solo Pinochet los respeto y se retiró del poder, no lo hizo Evo Morales en Bolivia el 2016 cuando perdió el referéndum del 21F, no lo hizo Chávez en Venezuela, y Maduro no solo no respeta los resultados, sino que los altera de forma descarada.

El pueblo venezolano ya cumplió, acudió a votar, con su voto derrotó a la dictadura, ahora queda la tarea para los dirigentes políticos de la mesa de unidad, que tienen que mantenerse unidos defendiendo la victoria y ser leales al mandato popular, la dictadura tratará de dividirlos.

Se debe denunciar internacionalmente el fraude masivo que se llevó a cabo ayer, se debe pedir una auditoria de las actas originales de la totalidad de las mesas de votación. Si con el 40% de las actas que tiene la oposición, la ventaja para Gonzales Urrutia era el doble, es imposible que la tendencia se revierta en las otras mesas electorales. Eso no resiste ni la lógica, peor una auditoria.

Es importante, la participación activa de los presidentes democráticos de América Latina, de la OEA, del Parlamento Europeo y de los EEUU para aislar más al régimen y obligar al CNE a transparentar su accionar.

Por su parte el Gobierno de Maduro empezará un proceso selectivo de represión para consolidar su poder, si se mantiene la unidad, estos actos desesperados serán insuficientes para que la dictadura continué con su farsa electoral.

VENEZUELA SOMOS TODOS, ¡NO LA DEJEMOS SOLA, LA VICTORIA SERÁ DE LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD!