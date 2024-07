El regreso de Demi Moore al cine con una impactante historia que se postula como el estreno del año

Concebida como un salvaje ejercicio de terror gore, The Substance construye una enérgica sátira sobre la presión estética a la que se ven sometidas las mujeres por parte de la industria del entretenimiento, y por la sociedad en su conjunto. (Crédito: BF Distribution)

La sustancia, una película protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, abordará la cultura de la belleza tóxica desde una perspectiva innovadora y perturbadora cuando llegue a los cines de Argentina el próximo 19 de septiembre de 2024. La cinta, escrita y dirigida por Coralie Fargeat, presenta una narrativa que invita a reflexionar sobre los peligros de desear una versión mejorada de uno mismo.

De qué se trata el film

La trama gira en torno a la promesa de un producto revolucionario que permite generar una nueva versión de uno mismo, más joven y más perfecta. Sin embargo, la única condición es compartir el tiempo en períodos alternos de siete días con esta nueva versión. Según Fargeat, la película busca ser una “fábula de ‘cuidado con lo que deseas’”, alertando sobre las implicaciones éticas y emocionales de la automejora extrema.

Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid protagonizan «La Sustancia». (Crédito: BF Distribution)

Coralie Fargeat, quien también produjo la película, se dio a conocer en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2017 con su aclamada ópera prima Revenge. Para este nuevo proyecto, Fargeat se ha reunido con colaboradores clave como el director de fotografía Benjamin Kracun, reconocido por su trabajo en Promising Young Woman, y el compositor Raffertie, conocido por su banda sonora en la serie I May Destroy You.

La película cuenta con un elenco estelar encabezado por Demi Moore, junto a Margaret Qualley, notable por su participación en Once Upon a Time in Hollywood y Maid, y Dennis Quaid, (El día después de mañana). La dirección de arte estuvo a cargo de Stanislas Reydellet y el diseño de vestuario por Emmanuelle Youchnovski.

«La Sustancia» llega a los cines de Argentina en 2024. (Crédito: BF Distribution)

Triunfo en Cannes

La sustancia fue presentada mundialmente en el 77º Festival de Cine de Cannes, donde recibió una ovación y ganó el premio al Mejor Guion. Alexandra Loewy de Working Title y Nicolas Royer de A Good Story fueron los productores ejecutivos, contribuyendo a la realización de este ambicioso proyecto.

En una entrevista, Fargeat comentó sobre su inspiración para la película: “Quise explorar hasta dónde llegan las personas en su búsqueda de la perfección y las consecuencias que traen esos deseos”. Este comentario refleja la premisa inquietante de la película y su visión crítica sobre la obsesión moderna por la belleza y la juventud.

En términos técnicos, la película se destaca por su impecable cinematografía y un diseño de producción que complementa la naturaleza distópica de la trama. Jerome Eltabet y Valentin Féron se encargaron de la coedición, asegurando una narrativa fluida y envolvente.