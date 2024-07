El tenista boliviano Juan Carlos Prado es nombrado embajador de marca

Banco Mercantil Santa Cruz apoyando el deporte cómo pilar fundamental; presentó al joven tenista Juan Carlos Prado como su nuevo embajador de marca

Santa Cruz.-El talentoso y joven tenista boliviano, Juan Carlos Prado, que en 2023 se posicionó como el número uno del tenis junior en el mundo, es oficialmente el nuevo embajador de marca del BMSC.

El Banco Mercantil Santa Cruz, hizo este importante anuncio en una conferencia de prensa que tuvo como presentador al periodista deportivo Pablo Fernández, quien también es embajador de marca del banco. El evento contó con la participación de ejecutivos del banco, periodistas, destacados deportistas de nuestro medio y allegados.

El BMSC tiene una larga tradición de apoyo al deporte boliviano; conscientes de que el deporte es algo que congrega, inspira y aporta salud a la población, ha sido desde un inicio un pilar fundamental en el que el banco ha apostado hace varios años, con el objetivo de inspirar a los jóvenes y construir un futuro mejor para los bolivianos.

En esta oportunidad, afianza una vez más su compromiso con el deporte a través de esta alianza con Juan Carlos Prado, quien actualmente se perfila como el tenista boliviano de mayor proyección internacional, habiendo logrado ubicarse como número uno del mundo en el Ranking ITF World Tennis Tour Junior 2023, siendo esta la primera vez que un tenista boliviano lidera el ranking en esta categoría.

“Juan Carlos Prado ha demostrado un gran compromiso con su carrera como tenista profesional, destacando como un atleta de élite a nivel global y llevando el nombre de Bolivia en alto. Compartimos los mismos valores de marca; disciplina, trabajo y compromiso y es para nosotros una gran alegría poder acompañarlo y ser parte de cada uno de sus logros, que son logros para todo el país”, mencionó Carolina Suárez – Subgerente de Comunicación del BMSC, durante el evento de presentación.

A través de esta alianza, el BMSC sigue consolidando su apoyo a través de su trayectoria y solidez con más de 118 años, apostando por ser un aliado de los bolivianos, creyendo en los jóvenes talentos y contribuyendo a potenciar Bolivia.

“Contar ahora con el apoyo del BMSC es un gran incentivo a mi carrera, ya que me permitirá enfocarme plenamente en los entrenamientos y dar lo mejor en cada competencia”, mencionó, por su parte, Juan Carlos Prado y agregó: “Me siento muy feliz con todo lo que está sucediendo en mi carrera. Han sido años de mucha disciplina y horas de entrenamiento, y por supuesto, no soy sólo yo, sino que también hay un equipo de profesionales, con los que cuento desde muy chico, además de mi familia que siempre ha creído en mí y me apoyan incondicionalmente. Contar con esa red de apoyo, de la cual ahora el BMSC forma parte, es algo fundamental en la carrera de todo deportista y yo me siento muy agradecido por todo ello.

Finalmente, Carolina Suárez – Subgerente de Comunicación, hizo llegar una felicitación al deportista por su dedicación y disciplina. “Para nosotros, como Banco Mercantil Santa Cruz es una gran alegría poder ser parte de una trayectoria tan prometedora. Lo invitamos a que siga con ese mismo entusiasmo, cosechando éxitos, como lo ha venido haciendo y siendo esa gran inspiración y ejemplo que es para todos los jóvenes deportistas bolivianos”, concluyó.

Con esta presentación de Juan Carlos Prado como el nuevo embajador de marca, el BMSC reafirma su compromiso de seguir incentivando al deporte y contribuyendo en ámbitos en los que se promueven valores fundamentales como la disciplina y el trabajo en equipo, valores que el banco comparte plenamente.