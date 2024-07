El transporte anuncia ampliado nacional ante la falta de soluciones al abastecimiento de diésel y los dólares

Desde la Confederación Nacional del Transporte Sindicalizado de Bolivia anunciaron que el sector enfila un ampliado nacional ante la falta de soluciones al abastecimiento de diésel y la falta de dólares, según expuso el dirigente Gabriel Pérez, quien refirió que el encuentro se llevará adelante en Tarija este viernes 26 de julio.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, sostuvo que hay una molestia total de todo el transporte nacional y es por ello que del encuentro participaran actores del transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional de carga y de pasajeros.

En el encuentro se analizarán todas las reuniones que se han llevado adelante con las autoridades nacionales y se analizarán medidas a seguir ante la falta de atención a sus demandas.

“Lo único que recibimos (de las autoridades) son puras palabras, palabras y no hay hechos. No se ha cumplido nada, es más, las colas (por diésel) están más largas al momento. Como transporte pesado boliviano hemos dicho muy claro: soluciones, no queremos especulación, soluciones”, expresó por su parte el dirigente del transporte pesado Héctor Mercado.

El sector no descarta asumir movilizaciones ante la falta de soluciones