Elon Musk ataca a Kamala Harris y compara Estados Unidos con Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido declarado ganador de un tercer mandato, asegurando el 51% de los votos, según la autoridad electoral del país. El candidato opositor, Edmundo González, obtuvo el 44% de los votos.

Los líderes de la oposición habían expresado optimismo, con González declarando en las redes sociales: «Los resultados no pueden ser ocultados. El país ha elegido pacíficamente un cambio». De hecho, María Corina Machado, opositora que fue cancelada por Maduro, alentó a las fuerzas del orden y al ejército para que se haga respetar la voluntad de Venezuela: «El pueblo de Venezuela ha hablado: no quieren a Maduro. Es hora de ponerse del lado correcto de la historia», señaló.

En este contexto, un usuario de Twitter respondió al tuit que escribió Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos: «Estados Unidos se convertirá en Venezuela si Trump no es elegido».

The United States stands with the people of Venezuela who expressed their voice in today’s historic presidential election. The will of the Venezuelan people must be respected. Despite the many challenges, we will continue to work toward a more democratic, prosperous, and secure…

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 28, 2024