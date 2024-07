Embajador venezolano dice que Tuto “no tenía invitación de ningún sector político” para ingresar a Venezuela

“El Estado venezolano no tiene el deber de aceptar a nadie que quiera por la fuerza ingresar al país”, afirmó el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trómpiz.

Fuente: Unitel

El embajador de Venezuela en Bolivia, César Trómpiz, afirmó la noche de este viernes que el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga no tenía invitación para ingresar a Venezuela.

“El señor Quiroga, que permanente ha sido un agresor hacia Venezuela, no tenía invitación de ningún sector político para asistir al país”, afirmó el embajador venezolano en contacto con UNITEL, desde La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Lo que ha querido ha sido imponer su presencia en Venezuela y el Estado venezolano no tiene el deber de aceptar a nadie que quiera por la fuerza ingresar al país”, agregó.

Trómpiz consideró que “hubo ciertos personajes de la derecha internacional que no estaban invitados por el organismo electoral ni ninguna coalición política que intentaron ingresar al país bajo la premisa de su imposición”.

“El Estado venezolano no registra este tipo de invitación de estas personas, por ende ellos no pudieron abordar hacia Venezuela y produjeron el retraso de ciertos vuelos hacia el país, que ya se ha reestablecido”, manifestó tras ser consultado.

Este viernes, Quiroga y otros tres expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos, críticos al gobierno de Nicolás Maduro, fueron impedidos de ir a Caracas, a donde pretendían llegar a invitación de la candidata de posición María Corina Machado para observar las elecciones de este domingo.

El grupo estaba integrado por los expresidentes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos del gobierno de Maduro. Además también formaba parte de la comitiva la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció este viernes que autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exgobernantes.

El jueves, el dirigente chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada a Venezuela.

”Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (…), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (…). No están invitados, son showseros”, dijo en su programa de televisión. “Acá no van a venir a joder; este país se respeta”, agregó, citado por la agencia AFP.