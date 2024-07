Emiten orden de captura contra un político mexicano internado en una clínica de EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Justicia de México emitió este viernes una orden de detención contra Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo del Partido Acción Nacional (PAN) por el estado de Veracruz, recogen medios locales. El político está acusado de usar documentación falsa, mentir a la autoridad y de fraude procesal cuando se presentó a las elecciones por la alcaldía de Veracruz en 2021.

La audiencia de seis horas de duración fue a través de una videoconferencia, puesto que el acusado se encuentra en un hotel aledaño a la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, donde recibe tratamiento por un supuesto dolor en la columna vertebral.

Por lo tanto, al momento de recibir la orden de aprehensión, la Fiscalía General estatal solicitó a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Policía y a la Interpol una alerta migratoria y una ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Yunes Márquez, con el fin de evitar una posible evasión de la justicia.

Audiencia desde la Clínica Mayo

El dictamen lo dispuso un juez de control luego de que el acusado se desconectara de la sesión a causa de un supuesto dolor intenso en la columna. El político acusó a la autoridad judicial de suspender la audiencia a sus espaldas mientras le administraban un analgésico. «Lo hizo para poder dictarme orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles: deber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado», declaró, citado por los medios locales.

«Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia», alegó el panista en sus redes sociales, adelantando que seguirá luchando para demostrar su inocencia.

Las autoridades acusan a Yunes Márquez de presuntamente haber falseado su residencia efectiva en el puerto de Veracruz con el fin de permitir su competencia en la elección del 2021. En aquellos comicios, el Tribunal electoral de la jurisdicción decidió retirarle la candidatura, luego de que se dictaminara que incumplía con los requisitos de residencia efectiva de más de tres años.