Empresa estadounidense retira sus anuncios de los JJ.OO. tras la «burla de la Última Cena»

Una empresa de telecomunicaciones estadounidense retiró su campaña publicitaria de los Juegos Olímpicos tras la polémica desatada por una aparente parodia de la Última Cena, protagonizada por un grupo de ‘drag queens’, durante la ceremonia de apertura en París.

En una publicación en X este sábado, la empresa C Spire, con sede en el estado de Misisipi, anunció que cortaba sus lazos con los Juegos. «Nos conmocionó la burla de la Última Cena durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. C Spire retirará su publicidad de las Olimpiadas», indicaron.

Posteriormente, la directora general de la empresa, Suzy Hays, afirmó en un comunicado que aunque la compañía apoya a los atletas que han trabajado tan duro para formar parte de los Juegos, «no formaremos parte de la ofensiva e inaceptable burla de la Última Cena».

Muchas de las escenas presentadas durante el espectáculo han suscitado fuertes reacciones en las redes sociales. La Última Cena, la comida final de Jesús antes de su crucifixión, según los relatos evangélicos, fue escenificada con personajes ‘drag queens’ en el papel de los apóstoles. En la polémica actuación, una DJ hizo las veces de Jesús.

