Empresarios piden con urgencia diálogo entre los sectores público y privado “para resolver la falta de dólares”

“Ustedes saben que hay una carencia de dólares, eso no es algo nuevo, pero lo importante es buscar las formas de salir de esta situación lo antes posible y la única forma es buscando diálogo y que todos los actores nos pongamos a trabajar en ello”, señaló Ortuño.

Algunos bloques de gremiales y transportistas han denunciado que la cotización de la divisa estadounidense se aproxima a Bs 10 en el mercado negro o informal cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) establece Bs 6,96 la cotización oficial.

Este escenario ha generado el incremento de los precios de insumos y mercancías.

Algunos sectores señalan que el panorama se complicó por la toma militar de la plaza Murillo que se registró la semana pasada. Así lo denunciaron la dirigente de los gremiales, Mercedes Quisbert, y el representante del transporte pesado Juan Yujra.

“Todavía no tenemos una cuantificación concreta, pero efectivamente este tipo de situaciones conlleva perjuicios no solamente a nivel económico, sino a nivel de la imagen y al ser además ligados con temas de percepción de la opinión pública, pues conlleva también especulación, conlleva también momentos de inseguridad para la gente y no contribuyen hacia lo que estamos trabajando que es salir rápidamente de esta crisis”, señaló Ortuño.

En ese marco, puso en mesa la importancia de abordar el asunto a la brevedad.

“Más que pedido, es una realidad que tenemos que buscar un diálogo público privado fuerte, seguir trabajando en esto, proponer y escuchar a los sectores para tomar las medidas correspondientes”, señaló.

Yujra advirtió que la toma militar generó zozobra y desesperación en la gente “que empezó a retirar plata del banco y eso ha generado que siga subiendo el dólar”.

“Ya está llegando a 10 (bolivianos) y creo que esto no debería ocurrir”, reclamó. El dirigente del transporte señaló que los precios de los repuestos automotores se incrementaron.