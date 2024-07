Empresarios recurren al mercado paralelo para obtener dólares

El boliviano perdió valor frente a la divisa de EEUU hasta en 40%.

POR MAURICIO DIAZ SARAVIA

Fuente: La Razón

Conseguir dólares se ha convertido un desafío para los empresarios. Ante la escasez y el racionamiento de la divisa estadounidense en la banca, los empresarios —sobre todo los importadores— se han visto en la necesidad de recurrir al mercado paralelo.

Esta situación ha generado un impacto negativo en el comercio, principalmente en las importaciones de insumos, materias primas y productos terminados.

“Las importaciones se realizan principalmente con dólares. La falta de dólares en el mercado oficial hace que los importadores tengan que buscar los mismos en el mercado paralelo, donde su precio es mucho mayor, lo que termina encareciendo los bienes importados”, afirma la Cámara Nacional de Comercio (CNC) en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.

Uno de los perjuicios que advierte la CNC es el incremento de los productos provenientes de otros países, lo que, a su vez, genera “una reducción de la demanda”.

“El incremento en costos y la reducción en las ventas están incidiendo sobre las ganancias del sector. Muchas empresas están empezando a ajustarse a la nueva realidad, reduciendo o finalmente cerrando sus operaciones”, dice el gremio empresarial.

Sin embargo, hay algunos empresarios que logran acceder a dólares, pero “se ha convertido en un desafío”. Algunos importadores —según la institución empresarial— consiguen la divisa en las entidades financieras, pero deben esperar a “que la banca disponga de los dólares necesarios, por lo que, de hecho, hay un esquema de racionamiento”.

Pero la falta de dólares no solo ha afectado a la importación de productos y materias primas. Muchos empresarios se vieron perjudicados al no poder cumplir con el pago de servicios a sus proveedores y, antes de incumplir con sus obligaciones, prefieren acudir al mercado paralelo o “mercado negro”.

Pero, ¿qué llevó a los empresarios a recurrir al mercado paralelo? La CNC afirma que, “ciertamente, no existe en la banca la cantidad necesaria de dólares para realizar los requerimientos de los importadores”. “Como hemos dicho antes, existe de facto un sistema de racionamiento, lo que refleja que el precio en que se realizan las transacciones está por debajo del precio de equilibrio”.

Asimismo, advierte que las divisas provenientes de las exportaciones e inversiones que llegan al país no son suficientes para cubrir las necesidades de importación de ese sector.

La Razón también envió a la Confederación de Empresarios de Privados Bolivia (CEPB) un cuestionario para conocer su posición al respecto, pero no respondió debido —según se informó— a los preparativos de su reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inacio da Silva, que llegará al país mañana.

Consultada por este medio, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) indica que las entidades financieras cuentan con $us 272 millones para atender la demanda de sus clientes.

“Para atender las transacciones que requieren divisas extranjeras, al 31 de mayo de 2024, las entidades de intermediación financiera cuentan con $us 272 millones en bóvedas y $us 150 millones en depósitos e inversiones en el exterior”, afirma la entidad reguladora.

La Razón realizó un recorrido por varias zonas de La Paz y pudo comprobar que el boliviano se ha devaluado hasta en 40% respecto de la moneda estadounidense, pues, aunque la cotización oficial se mantiene en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta, la divisa se vende en hasta Bs 9,70.

“Es que no hay dólares, cada vez es más difícil conseguir. El precio (al que los librecambistas) vendemos es al que conseguimos. No es que estemos guardando para hacer el gran negocio, así está el mercado”, dice Norma T., librecambista de la zona Central, a este medio. Otros negocios, como las casas de cambio, mantienen sus letreros con la cotización oficial del dólar. Sin embargo, al ingresar y realizar la transacción, resulta que “es un formalismo”. “En la ventanilla ya te dicen otro precio”, denuncia una usuaria que prefiere mantener su nombre en reserva. aunque indica que formalizó su queja ante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.

Pero la oferta informal de dólares se abrió a otros canales como Facebook y redes sociales, donde también se maneja una cotización superior a la oficial.

En su informe de junio de este año, la Oxfam advirte que la principal causa de la escasez de dólares en el país se debe a la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que, a abril de este año, alcanzaron los $us 1.796 millones, 87 millones más que al cierre de 2023, cuando se registraron $us 1.709 millones. “La economía boliviana enfrenta desafíos importantes, entre ellos un alto déficit fiscal, escasez de hidrocarburos y una disminución de las reservas internacionales. Este último aspecto ha generado una crisis cambiaria que tiene como síntoma más visible la escasez de dólares, lo cual limita las transacciones con el exterior y, por ende, coloca a la economía en una tendencia al estancamiento”, dice la introducción de ese documento, publicado esta semana.

Para la Oxfam, esta coyuntura “ha generado desconfianza entre los actores económicos respecto a la capacidad de la economía boliviana para resistir los shocks externos”, señala el documento.

Con el fin de hallar una solución a la escasez de dólares, los empresarios insistieron el martes en que debe existir un diálogo entre los sectores público y privado para que, de manera conjunta, se pueda salir “lo antes posible” de este problema y resolver la crisis que atraviesan varios sectores del país.

El martes, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, en contacto con los medios, advirtió que el conflicto por la falta de dólares genera momentos de “inseguridad y especulación” para la población.

“Hay una carencia de dólares, eso no es algo nuevo. Lo importante es buscar las formas de salir de esta situación lo antes posible y la única forma es buscando diálogo y que todos los actores nos pongamos a trabajar en ello”, señaló.

Si bien los empresarios se vieron perjudicados por la falta de dólares, otros sectores como el transporte y los gremiales reclamaron al Gobierno por la escasez de la divisa y exigieron “una solución”.

En febrero de este año, el Gobierno y los empresarios firmaron un acuerdo con una serie de acciones que permitan contrarrestar la falta de dólares; sin embargo, hasta el momento la carencia de la divisa persiste.

La CNC propuso una solución a la falta de la divisa. “Consideramos urgente que el país promocione y facilite las exportaciones y la inversión extranjera, que son las principales fuentes de moneda extranjera”, señala la entidad a La Razón.

Aún no se conoció una respuesta oficial a la solicitud de los empresarios, pero en los antecedentes, el Gobierno accedió varias veces a reuniones con ese y otros sectores productivos.

Asfi sancionará a otras entidades por incumplir norma

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) anuncia sanciones a otras entidades del sistema financiero por el incumplimiento normativo en la compraventa de dólares en el mercado nacional.

“(La) Asfi está evaluando el inicio de procesos sancionatorios a otras Entidades Financieras por incumplimiento normativo”, dice la entidad en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.

El 20 de mayo, al Asfi sancionó con Bs 20 millones a ocho bancos múltiples, un banco Pyme, cuatro casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, tres sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora por incumplir el reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas.

Entre enero y febrero de este año, usuarios y empresarios denunciaron que algunas entidades cobraron hasta 30% en comisiones por transacciones al exterior.

Sin embargo, luego de un acuerdo entre los empresarios y el Gobierno, la Asfi fijó entre el 5% y 10% la banda de comisiones por transferencia y giro de dólares al exterior, siempre y cuando los montos sean superiores a los $us 1.000.

La Asfi explica que, en su competencia, “regula, supervisa y controla a las Entidades Financieras (EF) bajo su ámbito de fiscalización, para que las mismas efectúen las operaciones de cambio de moneda, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de Operaciones Cambiarias del Banco Central de Bolivia (BCB), así como en el Reglamento para el Control de Tipos de Cambio Máximo de Venta y Mínimo de Compra, contenido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de Asfi”.

Este medio consultó a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) respecto del porcentaje que cobran los bancos sobre las comisiones por transferencias al exterior, en el caso de las importaciones.

“Los bancos cumplen con la normativa de la Asfi y sus comisiones se encuadran a lo dispuesto por esta autoridad”, respondió.

Asimismo, por la escasez de dólares, la entidad reguladora anuncia controles a las entidades financieras y pide denunciar a los infractores.

Escasez incide en compraventa de casas y autos

Ante la escasez de dólares en el país, varios sectores se vieron afectados por la falta de circulación de la divisa. La compraventa de inmuebles y vehículos no está al margen de esa situación.

“Estoy vendiendo mi casa y pidiendo (por ella) $us 130.000. Varios han venido a hacerme ofertas, la mayoría me ofrece con crédito bancario y algunos al contado, pero en bolivianos. Yo le digo que es mejor en dólares, porque haciendo el cambio a lo que está (en el mercado paralelo) salgo perdiendo; entonces, prefiero dólares”, dice Gloria H, cuya propiedad está en la zona de Chasquipampa, en la zona Sur de La Paz.

La propietaria explica que ya son “casi 10 meses” que no puede concretar la venta de su inmueble, pese a que cuenta con ciertos beneficios, entre ellos “que está a media cuadra de la avenida principal; tiene dos departamentos y su terreno es de 230 metros cuadrados”. “No sé si no hay plata (dólares) o qué está pasando”, afirma.

Con ese antecedente, La Razón se comunicó con Darío J., que puso un anuncio de anticrético en un centro comercial, donde se publica ese tipo de información.

El anuncio describía un “departamento de tres dormitorios, dos baños, cocina, comedor y sala”, en Villa Copacabana, por un monto de $us 24.000.

“El contrato lo estamos haciendo solo en dólares, por lo que no hay (la divisa) en las casas de cambio ni en el banco. O si tienen bolivianos podemos hacer la cotización, pero no al cambio oficial (Bs 6,96), porque eso ya no existe”, responde ante la consulta.

Si bien hay esa demanda por parte de algunos propietarios de inmuebles, el sistema financiero otorga créditos destinados a vivienda en moneda nacional. De hecho, según los datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 99,3% de los créditos en el país están en moneda nacional (bolivianos).

“En el caso de la cartera, casi el 100% está en moneda nacional, los créditos están en 99,3% en moneda nacional; y solo el 0,7% está en moneda extranjera”, informó el director de Estudios y Publicaciones de la Asfi, Pedro Asturizaga, el 29 de mayo.

Otro sector que comenzó a demandar el pago en dólares es el de la compraventa de vehículos, sobre todo el informal. Varios vendedores piden que el pago se haga en moneda estadounidense o su cambio en bolivianos, pero no el tipo oficial, según algunos vendedores a los que consultó La Razón.

