En apronte medidas de presión de tres sectores, gremiales denuncian que el dólar subió a 11,70 y el sol a 3,80

Tres sectores anuncian medidas de presión debido a la subida del tipo de cambio del dólar y la escasez del diésel; los gremiales, transportistas y el sector de salud. Gremiales denuncian que el dólar sube a 11,70 y el sol a 3,80 bolivianos.

Movilizaciones de sectores sociales. Foto: Internet

Fuente: ANF

Los gremiales de la ciudad de El Alto, realizarán un ampliado de emergencia para determinar si asisten o no, este miércoles, a una reunión “recién” convocada por el Gobierno o de lo contrario se movilizan.

“Esta carta, solo me dan para coordinar hora y fecha, ha pasado casi un mes, pero estos mank’a gastos del Gobierno, hasta el día de hoy, no están haciendo nada por el pueblo boliviano, mañana miércoles vamos a llevar adelante un ampliado en la ciudad de El Alto, como gremiales, si es que aceptan esta reunión o si es que las bases se van a movilizar”, anunció Toño Siñani, dirigente de los gremiales de El Alto.

Expresó su molestia e indicó que el dólar se elevó de 11,50 a 11, 70 bolivianos y el sol subió de 2,50 a 3,80 bolivianos.

“Realmente estamos muy molestos, que hasta el día de hoy, día que pasa, día que el dólar está subiendo, anteayer estaba 10,50; 10,70, hoy en día ya estamos viendo que esta en 11,50; 11,70 de bolivianos; el sol se está elevando desde 2,50 que era antes, ahora está 3,70; 3,80 se está elevando, la plata boliviana se está devaluando”, declaró.

Por otra parte, la Cámara Boliviana del Transporte (CBT), da un plazo de 24 horas al Gobierno, para que pueda solucionar el desabastecimiento del diésel, porque causa pérdidas económicas a este sector.

“Le hemos dado un mes de plazo al Gobierno para que solucione el problema del diésel, sin embargo, a la fecha tenemos más problemas, está peor, ni siquiera está como antes. De no ser así, desde mañana, van a empezar a cruzar los camiones en todos los departamentos como medida de presión”, señaló el presidente de la CBT, Héctor Mercado, en una radio local.

Dijo que este sector, pide que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dé un paso al costado.

“Es por eso que las bases han determinado y han dicho que de una vez el presidente de YPFB, si no puede solucionar el problema que dé un paso al costado. Es que no nos dicen la verdad, por qué no dicen de una vez la realidad que está pasando en el país, por qué no hay combustible”, expresó.

Finalmente, el sector de Salud, este martes, realizó marchas de protesta en diferentes departamentos del país, y no descartan un paro movilizado de 120 días, en rechazo al proyecto de la ley 035 “jubilación forzosa”, a los 65 años.

“El sector de salud, sector de profesionales, sector universitario. hay un trabajo de meses en la Asamblea Legislativa, hemos llevado propuestas, hemos sido amplios, generosos, en un diálogo, pero un diálogo honesto; no ha habido una respuesta en esa magnitud del Gobierno, no está cambiando ni un punto, ni una coma, el proyecto 035. Yo pregunto al presidente (Luis Arce) qué diálogo ese ese, donde ustedes imponen con dureza, pisoteando derechos laborales”, dijo Fernando Romero, secretario Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (SIRMES) La Paz.

/ERA/