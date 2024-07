Entrega de celulares nuevos para diputados enciende polémica

Según el comunicado, se trata de celulares modelo A55 5G. El documento lleva las firmas del Oficial Mayor.

La Cámara de Diputados anunció la entrega de nuevos equipos celulares modelo A55 5G a todos los diputados titulares y suplentes del país, a partir del 1 de julio. Según el comunicado emitido, la distribución se realizará en la sala de reuniones del piso 12 – presidencia, y será estrictamente personal, requiriendo la presentación de una fotocopia del carnet de identidad.

El documento lleva las firmas del Oficial Mayor, César Augusto Ayaviri, del director de Informática de la Cámara de Diputados y del encargado del área de Servicios Técnicos. En el comunicado, se especifica que «es importante que todas las autoridades se acerquen de manera personal para recoger su equipo, presentando una fotocopia de su carnet de identidad».

El diputado Jerges Mercado defendió la medida, señalando que «no veo mayor dificultad en todas las entidades del estado tienen teléfono, ¿por qué los diputados no pueden tenerlo?».

Sin embargo, la respuesta del Senado ha sido diametralmente opuesta. El senador Roberto Padilla indicó que desde hace dos años no cuentan con este «privilegio» y descartó la posibilidad de recibir equipos celulares en la Cámara de Senadores. «No estoy de acuerdo con que tengamos celulares, estamos en crisis económica, entonces está claro que no podemos recibir ningún aparato, por lo que voy a rechazar si es que hubiera esa oportunidad. Pero sabemos bien que en el Senado no va a haber», afirmó Padilla.