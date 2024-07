Eric Dane admitió que su adicción influyó en su salida de “Grey’s Anatomy”, pero no fue la razón principal

Eric Dane confesó que su partida de «Grey’s Anatomy» no fue voluntaria pues cree que fue despedido por los altos costos (ABC/Disney+)

Eric Dane reveló detalles inéditos sobre su salida de la popular serie de televisión Grey’s Anatomy. Durante su participación en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, explicó que su partida no fue de carácter voluntario. “Creo que fui despedido”, confesó el actor de 51 años.

El intérprete estadounidense señaló que su salida se produjo, en parte, debido a los altos costos que representaba para la cadena ABC, pero que, en definitiva, su alcoholismo no ayudó en medio de la situación crítica.

Conocido por su papel del Dr. Mark Sloan, introducido originalmente como personaje invitado al final de la segunda temporada y convertido en regular durante la tercera, Dane enfatizó que su adicción a las drogas y el alcohol no fue la razón principal de su salida.

“Estaba luchando contra la adicción. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”, admitió. Sin embargo, aclaró que otros factores financieros fueron más determinantes en su destino en la serie: “Empezaba a ser -como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en la serie- muy costoso para la cadena”.

Además, mencionó que el éxito de la ficción podría continuar independientemente de quién permaneciera en el elenco, siempre y cuando mantuvieran a la protagonista principal. “Mientras tengan a su Grey, estaban bien”, aseguró.

Eric Dane elogió a la creadora de la serie, Shonda Rhimes, por su manejo de las circunstancias. “Shonda fue realmente genial. Nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente. Nos protegió en privado. Amo a Shonda Rhimes y ella me protegió”, expresó durante la entrevista.

No obstante, el vínculo de la productora y showrunner con el reparto no iba a evitar que la compañía ABC dejara partir a ciertas estrellas: “No fue ceremoniosamente como: ‘Estás despedido’, fue como: ‘No vas a volver’”.

Durante la huelga del Sindicato de Guionistas de América en 2007, la estrella recayó en su adicción, después de haber estado sobrio durante “tres o cuatro años”. “Si tomas los ocho años completos que estuve en Grey’s Anatomy, estuve jodido más tiempo del que estuve sobrio”, confesó notablemente conmovido.

“Grey’s Anatomy” tuvo que matar a Mark Sloan

La partida de Dane de Grey’s Anatomy se produjo tras el final de la octava temporada, en la que su personaje sufrió un accidente aéreo. La muerte del Dr. Sloan ocurrió al inicio de la novena temporada.

Tras el anuncio de su salida en 2012, expresó su gratitud hacia el equipo de Grey’s Anatomy y a Shonda Rhimes. “Estoy extremadamente agradecido a todos en Grey’s, ABC y Shondaland por la experiencia y los recuerdos que he tenido en el transcurso de esta carrera”, confirmó su partida a TVLine a través de un comunicado. “Ha sido maravilloso trabajar junto a una fuerza creativa como Shonda Rhimes y aprender de ella”.

Rhimes, por su parte, indicó que la decisión fue tomada después de “mucha consideración y conversaciones”.

El actor también habló sobre cómo la fama repentina afectó su lucha contra la adicción. “Era abrumador, y creo que solo quería fingir que no lo era y que me sentía cómodo con ello”, afirmó.

En 2020, Eric Dane tuvo una breve reaparición en el drama médico durante la decimoséptima temporada. Su personaje apareció en una secuencia de sueño junto a otros personajes fallecidos mientras Meredith Grey (interpretada por Ellen Pompeo) se encontraba en coma inducido por COVID-19.

Actualmente, Dane interpreta a Cal Jacobs en la serie Euphoria, uno de los pocos personajes adultos del programa. Su carrera ha seguido vigente a pesar de los desafíos personales en su pasado.

En cuanto a Grey’s Anatomy, recientemente fue renovada para una vigésima primera temporada y continúa siendo una de las series médicas más longevas y exitosas de la televisión estadounidense.