«Es para que hablen la verdad»: Confederación de Choferes ratifica paro, pero admite que no resolverá la falta de diésel

Desde hace una semana, los surtidores de combustible comenzaron a registrar largas filas de vehículos en busca de diésel. Las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos admitieron que tuvieron problemas logísticos en los dos puntos importantes de carga.

La Paz, 29 de julio de 2024 (ANF).– El ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, ratificó el paro de 24 horas, con bloqueo de carreteras y toma de surtidores, para el 1 de agosto; sin embargo, admitió que la medida no solucionará la falta de diésel en el país, pero servirá para que las autoridades digan “la verdad” sobre el tema.

“No es que sea innecesaria, lo que es innecesario son sus mentiras. Por qué no dicen al pueblo y a los transportistas, por esto no podemos solucionar, estas fallas tenemos, esto quiero que entiendan, esto quiero que hagan. ¿Por qué no hablar la verdad? La mentira es un delito, la acción que estamos tomando es una necesidad para que hablen la verdad. Sí, nos estamos perjudicando. Sí, estamos perjudicando al pueblo, pero no hay otra medida”, dijo Gómez.

La semana pasada, la confederación liderada por Lucio Gómez, afín al gobierno de Luis Arce, desarrolló un ampliado en Tarija, donde analizaron las pérdidas que registra el sector a causa del desabastecimiento de diésel. Por ello, decidieron convocar a un paro nacional para el 1 de agosto en reclamo a desabastecimiento del combustible.

Las autoridades de Gobierno rechazaron la medida y aseguraron que, en lugar a ayudar a la internación del diésel, se terminará perjudicando más al país.

“Que nos digan la verdad o qué está pasando con nuestras autoridades de YPFB. ¿Cuándo se ha visto estás filas? Ya no se puede hacer nada. No se busca la solución, sino que digan la verdad”, resaltó el dirigente sindical.

