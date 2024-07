Escándalo en la semifinal de Wimbledon por el insulto de Medvedev a la jueza en pleno partido ante Alcaraz

“Fuck you”, repitió el ruso en varias ocasiones mirando a la máxima autoridad. Esto le valió un warning

El partido de semifinales de Wimbledon entre Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz no solamente fue un duelo de alto nivel tenístico, sino que también estuvo marcado por un tenso altercado entre el ruso y la jueza de silla Eva Asderaki, que casi le costó la descalificación al tenista ruso.

La situación se desató durante el primer set, cuando Medvedev desperdició una oportunidad de oro al estar 0-30 con 5-4 a su favor. La frustración se apoderó del actual 5 del mundo, quien dirigió unas palabras hacia Asderaki que fueron interpretadas por distintos medios como un “fuck you”, en reiteradas ocasiones.

Tras el incidente, Asderaki llamó al supervisor del torneo para discutir las posibles acciones a tomar. Después de una breve deliberación, se decidió castigar a Medvedev solo con una “warning” (advertencia), una sanción que, si bien no tiene impacto inmediato en el juego, puede conllevar consecuencias económicas en caso de reincidencia durante el partido.

“Si usas una palabra grosera, te enfrentarás a una infracción del código y recibirás una advertencia y una multa, pero si insultas verbalmente al árbitro, ahí es cuando hay un signo de interrogación”, planteó el ex número uno británico Tim Henman a la BBC.

El encuentro, finalmente, terminó con un triunfo de Alcaraz con un 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4 en casi 3 horas de actividad en el Court central del All England Lawn Tennis, lo que depositó al español en la final del mítico Grand Slam sobre césped por segunda vez consecutiva (en 2023 venció a Novak Djokovic en la final).

Sin embargo, los medios españoles no pasaron por alto este escándalo que protagonizó el ex número 1 del mundo. El diario Sport planteó que “se jugó la descalificación”, mientras que en la Cadena Cope afirmaron que tuvo un “lamentable comportamiento”. Este mismo medio indicó: “Esto provocó el enfado de Medvedev y sus lamentables palabras que en cualquier otra ronda le podrían haber costado perder el encuentro”.

Independientemente de este altercado que recorrió el mundo y se sumó a la lista de problemas que Medvedev ha protagonizado en su carrera profesional, la victoria marca la superioridad de Charly en el historial con el ruso: lo venció en 5 de las 7 veces que se enfrentaron (cayó en Wimbledon 2021 y semifinales de US Open 2023).

Esta será la cuarta final de Grand Slam para el tenista de 21 años que se ubica en el 3 del mundo y ya sabe lo que es liderar el ranking ATP. Tras ganar el US Open en el 2021, alzó luego Wimbledon en 2023 y viene de ganar Roland Garros por primera vez en su vida en esta temporada. Sus estadísticas indican que jamás perdió una definición de uno de los cuatro torneos más grandes y que suma 14 coronas contra apenas 4 finales perdidas.

Charly ahora volverá a enfrentarse el domingo en el partido por la corona contra el serbio Novak Djokovic, quien venció al italiano Lorenzo Musetti por 6-4, 7-6 y 6-4.

“Empecé muy nervioso, él dominaba, jugando un gran tenis con su servicio. Ha sido difícil para mí, pero he intentado quitarme los nervios. Me ha ayudado mucho ponerme 3-1 en el segundo set, he podido disfrutar un poco más e imponer mi juego. He intentado hacer cosas diferentes. He intentado no jugar intercambios largos, jugar cortados, dejadas, subir a la red. No quería jugar su juego. Ha sido difícil tirar el muro”, explicó Alcaraz tras su celebración.

“Siento que no soy nuevo nunca más. Sé cómo me voy a sentir en la final, ya he pasado por ello. Voy a intentar lo que hice el año pasado y mejorar”, aclaró según replicó la Agencia EFE. Al mismo tiempo que se refirió a que el partido definitorio del certamen de Londres será el mismo día en el que la selección española buscará el título de la Eurocopa ante Inglaterra: “Va a ser un gran día para la gente española. No digo que España vaya a ganar, solo digo que va a ser un día divertido”.

Medvedev también habló tras el juego, pero no hizo referencias al incidente con la jueza: “Ha sido un partido muy, muy complicado, Carlos juega muy bien. Siento que el plan con el que salí no estaba saliendo del todo mal, ha sido un encuentro mucho más ajustado que el de hace un año. Creía que estaba sacando bien, pero solamente hice 5 saques directos, él toca todas las bolas en pista, corre a todo. Quizá pude haber terminado algún punto en la red, pero no lo conseguí. En mi opinión, él jugó mucho mejor que todos mis anteriores rivales, por lo que perdí, no hay mucho más que añadir”, según replicó el portal especializado Puntodebreak.