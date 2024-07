España: Begoña Gómez se niega a declarar ante el juez

Su abogado ha explicado que le aconsejó que se acogiera a su derecho a no declarar, aunque “no tiene nada que esconder”





Begoña Gómez, en una imagen de archivo. (Red Eléctrica España)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Begoña Gómez se ha negado a declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Apenas diez minutos después del inicio de la comparecencia, el magistrado la ha dado por finalizada una vez que la esposa de Pedro Sánchez ha confirmado que se acogía a su derecho a no declarar.

Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que su representada no iba a declarar. El magistrado ha esgrimido que debía ser la investigada quien se lo hiciera saber, a lo que Begoña Gómez ha contestado desde el banquillo “no, no voy a declarar”.

En declaraciones a las decenas de medios de comunicación que han cubierto la comparecencia, Camacho ha señalado que la esposa de Pedro Sánchez “no ha declarado no porque tenga nada que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque su defensa se lo ha recomendado”. A juicio del letrado, “el procedimiento carece de objeto alguno en este momento” y “se ha quedado sin contenido” porque los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés fueron enviados a la Fiscalía Europea y para la defensa de Gómez ese es el objeto de investigación. Así, ha criticado que el juez Juan Carlos Peinado dirija una “investigación expansiva” que “cada vez se extiende más”.

Sobre el informe aportado recientemente al juzgado por la Universidad Complutense de Madrid sobre una posible apropiación irregular del software de la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez, en el que el centro de estudios concluye que por el momento no se pueden acreditar ilegalidades por falta de datos, Camacho ha tildado de “sorprendentes algunas de sus afirmaciones”.

Gómez ha llegado al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a las 10:12 horas. Al recorrer los pocos metros que separaban el ascensor de la puerta del juzgado ha estado acompañada de cuatro empleados de los servicios de seguridad de Moncloa y su abogado y vestía un traje negro. Una media hora antes, la esposa del presidente del Gobierno había llegado a los juzgados de Plaza de Castilla en un vehículo oficial y ante un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional.

El vehículo que traslada a Begoña Gómez a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. (EFE/Zipi)

Vox pide citar a Sánchez como testigo

Vox, que encabeza las acusaciones populares personadas en la causa, ha anunciado tras la comparecencia que pedirá al juez que cite a Pedro Sánchez en calidad de testigo. “Si su mujer se ampara en su derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo”, ha reclamado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé.

Por su parte, el resto de las acusaciones (Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento de Regeneración Política de España) han criticado el “coste económico” que ha supuesto el dispositivo de seguridad desplegado por la comparecencia de Gómez, así como las “extremas medidas de seguridad” tomadas en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla. “Nos hemos sentido coaccionados. Cada vez que se acercaba Begoña nos rodeaban”, ha señalado el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán.

Al igual que ocurrió el pasado 5 de julio, una treintena de ciudadanos se han concentrado en las inmediaciones de la Plaza de Castilla para protestar contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez. “Juan Carlos Peinado, estamos a tu lado” o “ladrones” se han escuchado entre las proclamas.

Protestas contra Pedro Sánchez en el exterior de los juzgados donde declara Begoña Gómez.