«Estaba desmantelado»: Incendio forestal no quemó el vehículo con tres ocupantes en Roboré

Fuente: Red Uno

Ricardo Berdeja, comandante de la Policía de la Chiquitania, informó que durante los trabajos de sofocación para combatir el fuego en esta región, se encontraron los restos de, al menos, tres personas al interior de un vehículo.

Asimismo, se presume que la muerte de estas personas no estaría relacionada con el incendio forestal, sino con otro tipo de crimen.

«Aparentemente, no, por lo menos, de acuerdo a la información preliminar que arrojan los camaradas del IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial) en el trabajo técnico», afirmó Berdeja en entrevista con Que No Me Pierda.

En ese sentido, se espera el informe de las pericias realizadas.

«En primera instancia, se tiene que coordinar con el personal del IITCUP; ellos tienen que hacer su informe técnico científico dirigido al director funcional de la investigación que, en este caso, es el Fiscal. Seguramente ya ellos darán una o varias conclusiones», agregó.

Además, se verificó que el vehículo estaba desmantelado.

«De forma preliminar, el vehículo no habría sufrido este hecho como producto del incendio porque ha sido desmantelado. Con relación a los restos óseos, en primera instancia, pudimos ver, sin tocar el el lugar del hecho -porque cuando hay un supuesto hecho delictivo, nosotros no podemos tocar para no alterar o contaminar-, ya cuando entran los los camaradas del IITCUP, comienzan a remover los escombros, la carrocería», explicó.

El jefe policial indicó que una de las hipótesis es que los restos pertenecen a tres cuerpos diferentes.

«Esto todavía está a confirmar. De todas maneras, son prácticamente huesos calcinados los que han sido encontrados al interior de la carrocería de este vehículo«, complementó.