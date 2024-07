‘Evistas’ ratifican que Morales irá a El Alto pese a advertencias: ‘no tenemos miedo a la muerte’

A pesar de que el ala “arcista” ha advertido con movilizarse y hasta impedir la proclamación de Evo Morales este viernes en El Alto, los integrantes del ala “evista” han ratificado que su líder estará en la urbe alteña para el acto político.

Morales fue invitado al ampliado departamental del MAS este 26 de julio en el Distrito 8 de El Alto, donde también se lo proclamaría como candidato presidencial.

Organizaciones afines al ala “arcista” advirtieron que Morales no es “bienvenido” en El Alto y la Alcaldía señaló que no permitiría la instalación de equipos de sonido. Incluso el diputado Rolando Cuéllar dijo que Evo saldría en “cajón” de la urbe alteña, por lo cual debería suspender la proclamación si quiere “salir vivo”.

El senador “evista” Leonardo Loza consideró que las palabras del diputado Cuéllar revelan una planificación para asesinar a Morales. Reafirmó que no tienen miedo y que Evo estará en El Alto.

“No tenemos miedo a la muerte, siempre nos han perseguido para matarnos, para asesinarnos. Evo Morales puntual el día de mañana, gracias a la invitación de los sectores sociales, va a estar en la ciudad de El Alto. No nos intimida, no nos asusta. Si tenemos que salirnos en cajón, vamos a salirnos en cajón, no tenemos ningún miedo”, dijo Loza.

El dirigente del Pacto de Unidad “evista”, Ponciano Santos, consideró que Morales fue amenazado por un “vocero de Luis Arce”.

“Amenaza que va a salir en cajón. Jamás vamos a aceptar eso. Luis Arce Catacora no es dueño de La Paz, así es que Evo Morales va a estar mañana en la ciudad de La Paz presente en su concentración. Si cualquier cosa pasara a nuestro comandante Evo, solamente va a ser responsable Luis Arce Catacora y David”, agregó Santos.

Fuente: erbol.com.bo