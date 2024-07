Evistas y arcistas disputan representación en Foro de Sao Paulo para sostener y negar el “autogolpe”

El Foro de Sao Paulo se desarrolló en los últimos días en Tegucigalpa, Honduras, y emitió una declaración con 31 puntos. La conclusión 17 rechaza la intención de proscribir al MAS y a Evo Morales y también condena la intención de un presunto golpe de Estado en Bolivia.

La Paz, 2 de julio de 2024 (ANF).- Los evistas y arcistas se disputaron la representación del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Foro de Sao Paulo para posicionar su discurso respecto a la toma militar de Plaza Murillo del pasado miércoles.

Fidel Surco, dirigente arcista del MAS, denunció que exautoridades de Evo Morales y sus afines, como Sacha Llorenti, Gabriela Montaño, Adriana Salvatierra, Fernando Huancacuni y Freddy Mamani, intentaron asumir la representación del país en ese foro de gobiernos de izquierda para negar que existió un intento de golpe de Estado.

“Estaban operando para querer incidir, perjudicar, hacer una payasada en representación de los bolivianos y prácticamente eso no hemos permitido (…). Argumentaron algunas cosas, no sé si hicieron un mitin de prensa, donde salieron diciendo que no es un golpe de Estado, es un autogolpe”, dijo Surco.

El Foro de Sao Paulo se desarrolló en los últimos días en Tegucigalpa, Honduras, y emitió una declaración con 31 puntos. La conclusión 17 rechaza la intención de proscribir al MAS y a Evo Morales y también condena la intención de un presunto golpe de Estado en Bolivia.

“Condenamos el intento de golpe de Estado contra el gobierno boliviano que atenta contra la democracia, la paz y la seguridad de ese país y expresa su solidaridad con el presidente Luís Arce Catacora. Declaramos nuestro repudio ante los intentos de proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar al hermano y expresidente Evo Morales Ayma”, dice una parte del documento.

El miércoles pasado, el país vivió tres horas de incertidumbre a raíz de una sublevación militar con supuestos planes de ingresar a Palacio de Gobierno para tomar el poder y cambiar el gabinete de ministros. Sin embargo, el presidente del Estado, Luis Arce, cambió inmediatamente a los tres comandantes de las tres fuerzas y las nuevas autoridades militares ordenaron el repliegue de todas las unidades desplazadas en el centro paceño.

El líder de la sublevación, el ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, al momento de ser aprehendido, dijo a los medios de comunicación que todo fue montado a pedido del presidente del Estado, Luis Arce, para levantar su popularidad.