Evo ataca a Arce y dice que por lo menos Añez continuaba las obras en el trópico

El líder del MAS apuntó al jefe de Estado como una “miniatura de los gringos” por condicionar la entrega de proyectos a alcaldes “luchistas”.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que su sucesor en el cargo, Luis Arce, es el “peor presidente” de la historia democrática en Bolivia.

Durante su programa dominical, Morales afirmó que el primer mandatario está “envalentonado, amedrentando y chantajeando”. Advirtió que eso “queda para toda la vida”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ahora estará respaldado por las Fuerzas Armadas, envalentonado, amedrentando, sometiendo, chantajeando, eso queda para toda la vida ¿Qué clase de presidente es Lucho? Sigo convencido que Lucho Arce va a ser el peor presidente de la democracia boliviana, con todo lo que está pasando. Comentábamos la semana pasada que ‘Lucho es peor presidente que Añez y que los gobiernos neoliberales’, en el trópico me dicen: ‘Añez estaba continuando las obras que has empezado’; Lucho llega y todo paraliza”, dijo Morales durante su programa dominical.

En ese marco, apuntó al jefe de Estado como una “miniatura de los gringos” por condicionar la entrega de proyectos a alcaldes “luchistas”.

“Lucho en miniatura ha sido igual que los gringos en el manejo de proyectos. En América Latina, para que un país se libere de Estados Unidos hay dos caminos: golpe o bloqueo económico. Si un alcalde del MAS no se somete al Lucho, no tiene proyectos; alcalde que se somete tiene proyectos. Prefiere dar proyectos a los alcaldes de la derecha que a los alcaldes del MAS si no son luchistas, pero si le dicen ‘es un alcalde evista’, sospecha algo, y ya no le da. Cualquier chantaje, cualquier condicionamiento, termina; no es eterno”, sostuvo.

Fuente: Visión 360