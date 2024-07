Evo Morales considera que se debería iniciar un proceso por discriminación al TSE

El expresidente asegura que al no invitarlo a la reunión convocada para esta semana, se están olvidando del movimiento político más grande del país.

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El expresidente del Estado, Evo Morales opinó este domingo que se debería hacer un proceso por discriminación al Tribunal Supremo Electoral, luego de no ser invitado a la reunión multipartidaria del próximo 10 de julio y considera que no toman en cuenta al “movimiento político más grande del país”.

“Siento que es una forma de discriminar y deberían ser procesados primero por discriminación, cuando el pueblo boliviano y la comunidad internacional sabe que este movimiento político viene del movimiento más humillado en la historia de Bolivia que es el movimiento indígena”, dijo Morales en su programa.

Pero no solo eso también dijo que el proceso debería ser por incumplimiento de deberes, “en esa acción de amparo que presentaron las confederaciones que no tiene dirigentes con militancia, donde hicieron una demanda para decir que Evo ya no es dirigente. En esa sala donde demandaron, el doctor Israel Campero dijo que ‘Evo sigue siendo dirigente’, pero pasó un poco de tiempo y se contradice este doctor”.

Tambien el exmandatario aseguró que el Tribunal Supremo Electoral confirmó desde 2017 que la dirigencia del Movimiento Al Socialismo está a su cargo y luego esto fue ratificado, por lo que considera que debería estar presente en esta reunión convocada para esta semana.

“¿A quien está invitando?, al MAS, a su dirigente nacional reconocido por el TSE, tengo toda la documentación, la resolución del 1 de febrero de 2017 después del congreso, también ratificada en el fallo cuando desconocen el congreso de octubre del año pasado. El TSE reconoce la dirección del MAS producto del congreso de 2017, inclusive cuando hubo una demanda de inconstitucionalidad del diputado Cuellar al TCP, este vigente por entonces, reconoce quien está a cargo de la dirección del partido, entonces seguimos siendo dirigentes del MAS”, aseguró Morales.

Con estas acciones según Morales, no cree que el TSE “pueda garantizar las elecciones”, porque considera que “no garantiza la democracia interna y no reconoce al movimiento político más grande de la historia”.

Respecto a los invitados a la reunión de esta semana, Morales dijo que entre los 10 partidos que participarán de la misma llegan a tener alrededor de 993.000 militantes inscritos en total, mientras que el MAS tiene 1.079.000.

