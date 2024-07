Evo reclama por la institucionalidad de las FFAA y le recuerdan que él la destruyó

El cocalero afirmó que el presidente Luis Arce ascendió a Juan José Zúñiga por su amistad. Sin embargo, le recordaron que en su gobierno él procedió de la misma forma.

Por Carlos Quisbert

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un reclamo por la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas (FFAA), en relación al ascenso a general y designación como jefe del Ejército de Juan José Zúñiga, “por la estrecha relación de amistad con el presidente Luis Arce”. Sin embargo, le recordaron que en su gestión él “destruyó” a la institución militar con los mismos criterios.

“El Gral. Zúñiga es una muestra de la desinstitucionalización de las FFAA. Fue ascendido al grado de general siendo (que ocupaba) el puesto 48 de 65 miembros de su promoción. Pese a las denuncias penales que existían en su contra, fue nombrado y ratificado como Comandante del Ejército, sólo por la estrecha relación de amistad con el presidente Luis Arce”, acusó el exmandatario.

El Gral. Zúñiga es una muestra de la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas.

Por su lado, el abogado y coronel de Ejército en servicio pasivo, Jorge Santistevan, afirmó que Morales fue la primera autoridad política en destruir la institucionalidad de las FFAA.

“Morales fue el primero en crear los fenómenos peligrosos para el Estado y las FFAA, en su primer periodo de gobierno eliminó a dos promociones, luego eligió, en cada promoción, al militar que le podía servir políticamente. Puedo reconfirmar y estoy absolutamente seguro que Evo Morales inició la desinstitucionalización y destruyó a las FFAA”, afirmó Santistevan.

El reclamo de Morales se dio en relación a la revuelta militar del 26 de junio, cuando Zúñiga y otros jefes militares trataron de tomar plaza Murillo con tanquetas, en un supuesto rechazo al maltrato que recibieron del presidente Arce.

Previa a su aprehensión, la noche del 26 de junio, el general Zúñiga declaró a los medios de comunicación que sacó las tanquetas con la autorización del presidente Luis Arce, quien buscaba una manera de subir su popularidad, ante el escenario de crisis que vive el país, según explicó el militar, quien ahora está detenido en el penal de El Abra, en Cochabamba. Así dio lugar a la teoría del “autogolpe” con fines políticos.

El levantamiento no solo no se concretó, sino que a dejado más de una treintena de uniformados procesados en la justicia ordinaria, sindicados por terrorismo y alzamiento armado. En ese contexto, se recordó una serie de antecedentes de Zúñiga, como sus bajos méritos académicos, una sentencia por robo del dinero destinado al pago de los bonos Juancito Pinto y Dignidad, además de ser señalado por dirigir un grupo de militares dedicados al contrabando, “los pachajchos”.

Pese a todos esos antecedentes, informados al presidente Arce, al ministro de Defensa, Edmundo Novillo y a los senadores del MAS, Zúñiga fue ascendido a general y luego a jefe del Ejército.

“Es importante recuperar la institucionalidad. Asimismo, respetar la carrera militar, la trayectoria y formación de los miembros de las FFAA, que no deben estar al servicio de intereses políticos ni personales, sino al servicio de la Patria”, concluyó Morales en su publicación de X.

No obstante, las respuestas y críticas no se dejaron esperar. “Pero tú alumno lo hizo tal cual le enseñaste, qué no te acuerdas que ascendías a militares y policías que ni estaban primeros en listas, qué vienes a reclamar si Arce, tú alumno, te aprendió muy bien y todo lo que estás haciendo lo está replicando tu alumno pródigo”, le respondió por la misma red social el usuario Vicente Ignacio Rojas Machicao.

Otro comentario le recuerda a Morales que también ascendió de forma irregular al general Williams Kaliman, quien, como comandante de las FFAA, le sugirió que renuncie, durante los conflictos por el fraude electoral de 2019. Kaliman, ahora prófugo por el caso de supuesto “golpe”, era afín a Morales y en su momento se declaró “soldado del proceso de cambio”.

