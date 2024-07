Existe «siempre» el temor de que las elecciones judiciales sean paralizadas

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas afirmó que “siempre” ha existido la “incertidumbre” sobre la paralización de las elecciones judiciales, debido a la obstaculización de las salas constitucionales de los tribunales de justicia.

“Siempre hemos tenido la incertidumbre, y como dije momentos atrás, las salas constitucionales se han prestado a este juego, de querer paralizar, obstaculizar y estar pendientes de lo que realmente las comisiones de justicia y de constitución, realizamos, nuestro trabajo”, dijo.

Por otra parte, nuevamente descartó sobre la posibilidad de la filtración de las preguntas para los postulantes que fueron habilitados para la fase de exámenes de evaluación de méritos con vistas a las elecciones judiciales.

“Yo creo en la seguridad que nos han remitido, a nosotros, las universidades, es totalmente y absolutamente de mucha confidencialidad, por eso nosotros creemos que en la Comisión Mixta, el día de mañana vamos a hablar sobre ese tema, al menos la ley 1549 nos da la claridad de que las universidades nos tienen que entregar las preguntas (en sobres) lacradas y notariadas, para poder aperturarlas”, señaló.

Insistió que la Comisión Mixta, las recibió de esa manera, “lacradas” y “notariadas”, por parte de las universidades y que confían en la remisión de estas instituciones.

“A no ser que, alguien haya filtrado (las preguntas) de las universidades, eso sería otro tema, entonces nosotros no podemos, la ley no especifica eso”, sostuvo.

Indicó que es “difícil” saber si las preguntas que estarían circulando por las redes sociales, son la de los exámenes oficiales para los candidatos.

La última vez, la preselección de postulantes a las judiciales se frenó por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que concedió un amparo presentado por uno de los interesados.

La Comisión Mixta de Constitución, ayer, mediante un comunicado anunció que el proceso de preselección de candidatos se realizará del 10 al 15 de julio, en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores.

