Explosiones termonucleares y nuevas especies: el increíble plan de Elon Musk para colonizar Marte

Los empleados de SpaceX están trabajando en los planes para una ciudad marciana, incluidos hábitats con cúpulas, trajes espaciales e investigación sobre si los humanos pueden procrear fuera de la Tierra





El cohete Starship de SpaceX despega de Starbase durante su segundo vuelo de prueba en Boca Chica, Texas, el 18 de noviembre de 2023 (AFP)

Fuente: infobae.com

Durante más de dos décadas, Elon Musk ha centrado SpaceX, su empresa de cohetes, en su eterno objetivo de llegar a Marte.

En el último año, también ha intensificado su trabajo sobre lo que ocurrirá si llega allí.

Musk, de 53 años, ha ordenado a los empleados de SpaceX que profundicen en el diseño y los detalles de una ciudad marciana, según cinco personas con conocimiento de la situación y documentos consultados por The New York Times. Un equipo está elaborando planes para pequeños hábitats en forma de cúpula, incluidos los materiales que podrían utilizarse para construirlos. Otro está trabajando en trajes espaciales para combatir el ambiente hostil de Marte, mientras que un equipo médico está investigando si los seres humanos pueden tener hijos allí. El Sr. Musk ha ofrecido voluntariamente su esperma para ayudar a sembrar una colonia, dijeron dos personas familiarizadas con sus comentarios.

Las iniciativas, que están desde su infancia, son un cambio hacia una planificación más concreta para la vida en Marte, ya que la línea de tiempo del Sr. Musk se ha acelerado. Mientras que en 2016 dijo que se necesitarían entre 40 y 100 años para tener una civilización autosostenible en el planeta, Musk dijo a los empleados de SpaceX en abril que ahora espera que un millón de personas vivan allí en unos 20 años.

“Es muy urgente hacer que la vida sea multiplanetaria”, dijo, según un vídeo público de sus declaraciones. “Tenemos que hacerlo mientras la civilización sea tan fuerte”.

Musk lleva mucho tiempo tratando de desafiar lo imposible y a menudo ha conseguido vencer a las adversidades. Pero su visión de la vida en Marte lleva sus ambiciones aparentemente ilimitadas a su punto más extremo, y algunos dirían que absurdo. Nadie ha pisado nunca el planeta. La NASA no espera aterrizar en Marte hasta la década de 2040. Y si la gente llega allí, será recibida por un terreno estéril, temperaturas gélidas, tormentas de polvo y un aire imposible de respirar.

Sin embargo, Musk está tan convencido de la idea de crear una civilización en Marte (una vez dijo que pensaba morir allí) que ha impulsado casi todas sus iniciativas empresariales en la Tierra. Su visión de Marte subyace en la mayoría de las seis empresas que dirige o posee, cada una de las cuales podría contribuir potencialmente a una colonia extraterrestre, según los documentos y las personas con conocimiento de los esfuerzos.

La Boring Company, una empresa privada de excavación de túneles fundada por el Sr. Musk, se inició en parte para preparar equipos para excavar bajo la superficie de Marte, dijeron dos de las personas. Musk ha dicho que compró X, la plataforma de medios sociales, en parte para ayudar a probar cómo podría funcionar en Marte un gobierno dirigido por ciudadanos que gobierne por consenso. También ha dicho que prevé que los habitantes del planeta conduzcan una versión de los cibercamiones con paneles de acero fabricados por Tesla, su empresa de vehículos eléctricos.

El Sr. Musk, que tiene una fortuna de alrededor de 270.000 millones de dólares, ha declarado públicamente que solo acumula activos -que incluyen un paquete salarial de Tesla de aproximadamente 47.000 millones de dólares- para financiar sus planes para Marte.

“Es una forma de llevar a la humanidad a Marte, porque establecer una ciudad autosostenible en Marte requerirá muchos recursos”, declaró ante el tribunal en 2022 sobre su paga de Tesla.

FOTO ARCHIVO: Elon Musk de SpaceX da una actualización sobre el cohete Starship de Marte de la compañía en Boca Chica, Texas Estados Unidos 28 de septiembre de 2019 (Reuters)

Si el Sr. Musk puede lograr su visión de una colonia marciana en su vida es discutible.

“No se puede simplemente aterrizar un millón de personas en Marte”, dijo Robert Zubrin, un ingeniero aeroespacial que conoce al Sr. Musk desde hace 20 años y escribió el libro “The Case for Mars”. Cualquier colonización del planeta se desarrollaría a lo largo de décadas, dijo.

El Sr. Zubrin añadió que el Sr. Musk se está distrayendo especialmente de sus ambiciones en Marte por su reciente trabajo en X. El multimillonario de la tecnología a menudo se enfrenta a críticas por estar demasiado repartido entre las empresas que dirige.

Aunque Musk lleva años hablando de Marte y SpaceX publicó dos dibujos básicos de una colonia en 2018, hasta ahora no se había informado de muchos detalles concretos ni del giro de la empresa hacia la planificación de la civilización. El Sr. Musk ha mantenido en gran medida los planes de colonización en silencio porque SpaceX, en virtud de un contrato de 2.900 millones de dólares con la NASA, primero debe enviar un cohete a la luna, dijeron dos personas con conocimiento de la empresa.

El Times entrevistó a más de 20 personas cercanas a Musk y SpaceX sobre los planes para una ciudad marciana y revisó documentos internos, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y documentos legales. Muchas de las personas hablaron bajo condición de anonimato porque habían firmado acuerdos de confidencialidad.

Incluso se mostraron escépticos ante la posibilidad de que Musk construyera una ciudad marciana en su vida. Algunos de ellos dijeron que sólo estaba tratando de superar a Jeff Bezos, fundador de Amazon, que prevé que los seres humanos vivan en estaciones espaciales gigantes en todo el sistema solar. El Sr. Musk ha establecido un calendario agresivo para Marte para hacerles trabajar más duro, dijeron otros. A veces se refieren a los dibujos de la colonia como un “paquete publicitario”, dijeron dos de ellos.

Musk y SpaceX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Salvar a la humanidad

A Musk le fascina Marte desde que leyó la novela de ciencia ficción de Isaac Asimov “Fundación” en 1951, cuando tenía 10 años. En el libro, el protagonista construye una colonia a través de una galaxia para salvar a la humanidad de la caída de un imperio interestelar.

“Encuentran un planeta lejos del centro galáctico e intentan preservar allí el conocimiento y la civilización humana mientras el centro de la galaxia se desmorona”, dijo Musk en una entrevista de 2013 para un vídeo científico.

En 2001, el Sr. Musk intentó comprar un cohete ruso para llegar a Marte, dijo Jim Cantrell, un ex empleado de SpaceX que visitó Rusia con él ese año. Pero después de tres viajes, los rusos se negaron a vender, y un funcionario escupió en los zapatos del Sr. Musk, dijo el Sr. Cantrell.

En 2002, Musk fundó SpaceX, una empresa privada con sede en Hawthorne (California). Con el tiempo creó cohetes parcialmente reutilizables y consiguió contratos gubernamentales, entre ellos con la NASA. En los últimos años, ha puesto en marcha Starlink, un servicio de Internet por satélite que se ha extendido por todo el mundo.

Para llegar a Marte, SpaceX ha construido Starship, un cohete reutilizable de casi 400 pies. El objetivo inmediato de Starship es llevar astronautas de la NASA a la Luna, aunque más adelante podría transportar residentes a Marte y también podría actuar como una pequeña estación espacial.

Según tres personas familiarizadas con el cohete, una futura versión de Starship podría tener un espacio habitable en el morro. Según dos de estas personas, los planes prevén varias plantas de viviendas, con instalaciones como una pista de atletismo y una sala de cine. Un dibujo del interior de la Starship, una versión que Musk ha publicado en X, muestra a una violinista flotando en gravedad cero mientras toca para una multitud.

Una vista general de la entrada a SpaceX en Starbase en Boca Chica, Texas, Estados Unidos (EFE)

Starship podría transportar 100 pasajeros a la vez a Marte, un viaje que se realizaría aproximadamente cada dos años, dijo Musk en el Congreso Internacional de Astronáutica en una presentación de 2016. La NASA ha dicho que un viaje a Marte, ubicado a unos 140 millones de millas de la Tierra, tomaría hasta nueve meses.

En 2018, los ingenieros de SpaceX se reunieron con investigadores universitarios y otros en una reunión privada en Colorado para discutir la tecnología necesaria para sobrevivir en Marte, según las notas de la reunión obtenidas por The Times. Los temas incluyeron la recolección de hielo para hacer agua y la selección del área correcta en Marte para construir una colonia.

El año pasado, las últimas versiones de Starship se construyeron en Starbase, una instalación de SpaceX en Boca Chica (Texas). En junio, Starship regresó con éxito de un vuelo de prueba al espacio por primera vez.

Planificación de la colonia

A lo largo de los años, Musk ha dejado caer pistas sobre cómo cree que se podría vivir en Marte.

Uno de los temas gira en torno a la continuidad de la vida humana en el planeta. Los científicos no han determinado si se pueden tener hijos en el espacio. El Sr. Musk ha dicho que no se permitirán niños en los primeros vuelos a Marte debido a los peligros, aunque espera que vivan allí con el tiempo.

Pero Musk tiene un plan. En su entrevista de 2013 para el vídeo científico, dijo que esperaba crear su propia especie en Marte, una idea que ha repetido a lo largo de los años a los empleados de SpaceX y otras personas cercanas a la empresa.

“Creo que es bastante probable que queramos hacer bioingeniería de nuevos organismos que se adapten mejor a vivir en Marte”, dijo en la entrevista. “La humanidad lo ha hecho a lo largo del tiempo, mediante una especie de cría selectiva”.

También tiene una estrategia para el calor. En una entrevista de podcast de 2022, dijo que abordaría las gélidas temperaturas del planeta con una serie de explosiones termonucleares que calentarían el planeta creando soles artificiales. Cientos de paneles solares, potencialmente construidos por Tesla, ayudarán a calentar los hogares y crear energía, dijeron tres personas familiarizadas con sus planes.

En los últimos meses, las declaraciones de Musk han dado paso a una planificación más concreta por parte de los empleados de SpaceX.

El equipo de diseño industrial ha estado creando y actualizando representaciones de una ciudad, según dos personas. La colonia se centrará en una cúpula gigante para la vida en común, con cúpulas más pequeñas dispersas a su alrededor. Los debates se han centrado últimamente en qué materiales utilizar para las cúpulas. A Musk le preocupa especialmente que la ciudad tenga un aspecto atractivo, según otras dos personas.

Un dibujo interno obtenido por The Times muestra a una familia con niños pequeños de pie en un barrio cúpula, mirando a las estrellas.

En abril, el Sr. Musk dijo a los empleados de SpaceX que la colonia de Marte sería autosuficiente en caso de que algo le ocurriera a la Tierra y los cohetes ya no pudieran alcanzarla.

FOTO DE ARCHIVO: La nave espacial de nueva generación Starship de SpaceX sobre su potente cohete Super Heavy despega en su tercer lanzamiento desde la plataforma de lanzamiento de Boca Chica de la compañía en un vuelo de prueba sin tripulación, cerca de Brownsville, Texas, EE.UU. 14 de marzo de 2024 (Reuters)

Para lograrlo, Musk planea utilizar la Starship como una especie de Arca de Noé, transportando plantas y animales en el viaje inicial, según tres personas familiarizadas con los planes. Los residentes construirían entonces invernaderos en Marte para cultivar alimentos.

SpaceX se ha asociado con Impossible Foods, la empresa de carne alternativa a base de plantas, para proporcionar alimentos en las cafeterías de SpaceX, pero también para probar los productos como una posible fuente de proteínas para Marte, dijeron dos de las personas.

¿Civilización asegurada?

Al igual que Musk, muchos de los más de 12.000 empleados de SpaceX creen en la vida en otro planeta, según las personas familiarizadas con la empresa y los documentos consultados por The Times. Los trabajadores a veces llevan al trabajo camisetas de “Occupy Mars” o “Rocket Parent” y publican sugerencias para la colonia de Marte en un sitio interno. Una idea reciente era construir la ciudad en la ladera de un cráter gigante.

Algunos de los empleados que trabajan en los planes para Marte tienen su base en Boca Chica, mientras que otros de la oficina del sur de California vuelan los lunes y se marchan los viernes. Muchos trabajan más de 100 horas a la semana.

El emplazamiento de Boca Chica cuenta con un complejo industrial llamado Stargate, con una oficina que algunos comparan con la de un casino de Las Vegas, porque la falta de ventanas hace difícil saber si es de día o de noche, dijeron tres personas. Una nueva oficina en construcción allí tendrá más ventanas, dijeron. Empleados actuales y antiguos afirmaron que, en ocasiones, las instalaciones de Boca Chica han carecido de protocolos de seguridad básicos, como cinta adhesiva de precaución alrededor de los equipos peligrosos.

SpaceX ha lidiado con una demanda y una denuncia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en relación con ocho ex empleados que dijeron que fueron despedidos por quejarse de la conducta del Sr. Musk y por hacer denuncias de acoso sexual y discriminación en la empresa. SpaceX no ha respondido a la demanda y ha demandado a la N.L.R.B., alegando que actuó inconstitucionalmente.

Aun así, algunos empleados dijeron que merecía la pena trabajar allí para crear una colonia en Marte.

En un reciente correo electrónico de despedida visto por The Times, una directiva de SpaceX que trabajó en el programa de Marte describía horarios y condiciones “brutales”, especialmente para los padres que trabajan. Pero también dijo que la empresa era “un lugar asombroso” y que “no cambiaría esta experiencia por nada”.

La presencia del Sr. Musk en Boca Chica ha disminuido recientemente, dijeron personas familiarizadas con la empresa. Dos de estas personas señalaron que Musk acude una vez al mes, a veces en mitad de la noche durante unas horas con su hijo pequeño X Æ A-12, mientras que antes lo hacía al menos una vez a la semana.

Sin embargo, su determinación de crear una civilización marciana parece inquebrantable.

En mayo, un funcionario de la NASA dijo que la agencia no esperaba aterrizar humanos en Marte hasta la década de 2040. Ese mismo mes, Musk publicó en X que se tardaría menos de 10 años en enviar personas allí y que habría una ciudad marciana en unos 20 años.

“Seguro que en 30, la civilización estará asegurada”, escribió.

(C) The New York Times.-