Exportaciones caen en un 26,6% hasta el mes de mayo, en comparación del mismo periodo del 2023

Sobre la caída de las exportaciones de algunos minerales, Arandia dijo que se debe a un contexto externo desfavorable.

Fuente: ANF

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones al mes de mayo en este año llegaron a $us 3.358 millones, en similar periodo del 2023 alcanzaron a $us 4.575 millones, lo que representa una caída del 26,6%.

Por otra parte, las exportaciones durante el mes de mayo alcanzaron los $us 807,3 millones, a diferencia de la registrada en el 2023 que fue de $us 945 millones. Con respecto a las importaciones, hasta el mes de mayo llegaron a $us 739,3 millones, cifra que es menor a los $us 986 millones, del mes de mayo de 2023, según un reporte de Unitel.

Por su parte, el director del INE, Humberto Arandia, sobre las exportaciones del país al mes de mayo, en conferencia de prensa, sólo hizo referencia a que se tuvo un saldo positivo en la balanza comercial de $us 68 millones.

“Estamos mostrando algunos signos claros de recuperación en lo que es el desempeño del sector externo. En este sentido, destacar que las exportaciones en lo que se refiere a la parte de no tradicionales subieron en un 5% y las tradicionales en un 6%”, señaló.

Cuando fue consultado sobre la preocupación de algunos sectores sobre la caída de las exportaciones de algunos minerales, dijo que se debe a un contexto externo desfavorable.

“Evidentemente, estamos teniendo un contexto externo desfavorable, es de conocimiento general que en algunos casos, hemos tenido un desempeño complejo. En cuanto a lo que se refiere al zinc, estamos mejorando las condiciones, esperamos que en los próximos meses, en la medida de que la economía mundial recupere su dinamismo, y se vuelva a las condiciones normales, los precios vuelvan a la trayectoria habitual”, manifestó.

Recordó que el sector soyero, tuvo un bajo desempeño durante los primeros tres meses de la gestión 2024, debido a efectos climatológicos adversos, que dañaron su producción, retrasando la cosecha correspondiente y que la castaña registró un comportamiento favorable.

De acuerdo con Arandia, un saldo positivo o un desempeño positivo en el saldo comercial se traduce de manera casi directa en un incremento en la disponibilidad de divisas externas en nuestro país.