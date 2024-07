Falta de dólares hizo caer varias licitaciones de la Alcaldía cruceña, según Jhonny Fernández

Fuente: Unitel Si bien el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene en agenda la compra de medicamentos, insumos y reactivos para el sector salud, el alcalde Jhonny Fernández puso en manifiesto una situación que retrasa estas adquisiciones y otras licitaciones que son contempladas por la comuna: las fallas en el flujo de dólares en el sistema financiero formal. La autoridad sostuvo que se tienen contemplados Bs 125 millones para estas compras requeridas por los establecimientos de salud que están bajo tuición de la Alcaldía; sin embargo, no se pueden realizar las compras de manera directa, sino que se tienen que esperar las respectivas propuestas de los proveedores en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).



“Una preocupación que tengo como alcalde, que es la misma que le dimos a conocer al presidente del Estado (Luis Arce) es que desde mayo que venimos publicando (licitaciones) y no se presentan a las empresas”, sostuvo Fernández en conferencia de prensa.

“Ellos compran en dólares, importan en dólares los productos, por lo tanto, mientras no haya dólares y mientras la situación de dólares paralelos siga subiendo y subiendo, va a ser imposible de que ellos, con estos precios que nosotros licitamos, puedan presentarse”, lamentó.

El alcalde puso en manifiesto esta situación y espera soluciones para no interrumpir las compras de la comuna

Asimismo, señaló que se han caído varias licitaciones debido a este escenario e incluso se tuvieron que publicar nuevas a la espera de poder concretar las adquisiciones contempladas por la comuna.

En este sentido, se acudirá al Ministerio de Salud con miras a buscar una solución y para poder realizar ajustes en torno a estos productos, tomando en cuenta que la normativa vigente establece procedimientos para la compra de estos insumos.

“No es que no queramos comprar, no es que no tengamos presupuesto, sino el problema es que no se están presentando las empresas porque no ven atractivos los precios, porque la mayoría de ellos compran en dólares y hay escasez de dólares según lo que nos manifiestan las empresas”, expresó el alcalde.

Además, la autoridad precisó que las empresas deben recurrir al mercado negro para cumplir con los contratos para realizar los movimientos respectivos; no obstante, las licitaciones son en bolivianos.