Fejuve de Tarija invalida a su paralelo liderado por el abogado Ramiro Ríos

Fuente: El Periódico

La organización denominada Fejuve Cercado, liderada por Andrés Paco Mendoza y Erikc Bronson, entre otros, invalidó a la otra organización con el mismo nombre,encabezada por el abogado, Ramiro Ríos Tolaba.

“No es dirigente, no es nada para desconocer a nadie”, respondió Paco al indicar que los dirigentes de su organización primero fueron dirigentes de barrio, desde donde surgieron para llevar a la dirigencia de la organización provincial.

Ríos Tolaba la anterior semana efectuó un congreso, con una treintena de personas en el salón del Comité Cívico y aseguró que esta organización es la oficial, que tiene personería jurídica y que la otra está con dirigentes expulsados.

En contraste Paco y Bronson respondieron que quien fue expulsado en congreso fue Ríos Tolaba por una serie de irregularidades en que incurrió, y que la verdadera Fejuve Cercado es de ellos porque tienen la personería jurídica original, no fotocopia.

Indicaron que no puede llamarse congreso a una reunión de amigos o familiares, “para nosotros eso no es congreso, hacemos conocer a la población que no se hagan engañar con este señor, que viene en su intento de división desde la gestión de Alejandro Ramírez.

Efectivamente había dos organizaciones, sin embargo, nosotros hemos logrado unificar a la institución, un 10 de marzo fue expulsado Ríos Tolaba de la dirigencia, desde entonces comienza a convocar a reuniones que él llama congresos, siguió.

Sobre quién posee la personería jurídica, Paco Mendoza aseguró que tienen la personería original desde el momento que Fejuve Cercado lo obtuvo después de los trámites efectuados. Ahora el detractor utiliza sellos y copias de documentos.

Paco advirtió que de persistir esta forma de proceder de Ríos, no descartan asumir acciones legales de manera que sea la justicia quien ponga orden en esta situación y ninguna otra persona se considere dirigente, fuera del marco de las disposiciones legales.

EL APUNTE

Convenio De salud

Paco además informó de la firma de un convenio con una organización de médicos denominada “Medinor” donde los vecinos que accedan a un carnet otorgado por esta Fejuve Cercado, podrán tener servicios de salud a mitad de costo, en varias especialidades.

El dirigente hizo notar que los médicos cuentan con los equipos y el instrumental en diferentes clínicas, a donde podrán acudir los vecinos que cuente con el carnet vecinal, el objetivo es el acceso a un servicio de salud oportuno y a costo razonable.