Fue apuñalada y golpeada con el mango de una picota por pedir el divorcio

La policía busca al hombre que intentó matar a su esposa.

Fuente: Red Uno

Cochabamba, Bolivia.-

Una mujer de 35 años se encuentra internada en el Hospital Viedma de Cochabamba tras ser víctima de una tentativa de feminicidio. Su esposo la golpeó con el palo de una picota; luego la apuñaló en el rostro y la cabeza, causándole una fractura del maxilar inferior. El hombre se dio a la fuga.

La pareja tiene cinco hijos de 3, 5, 6, 9 y 11 años. La denuncia señala que debido a los constantes golpes que recibía la víctima decidió pedir el divorcio. El acusado, aceptó firmar el divorcio, pero antes solicitó vender la casa.

“Me amenazó con que, si no le daba la casa, me mataría, pero no pensé que sería capaz”, señaló la víctima.

Cuando la pareja se encontró para firmar un acuerdo entre los dos, la mujer fue atacada.

“Él quería que firme un poder para que venda mi casa, pero le dije que no, que esa vivienda era para mis hijos. Empezó a golpearme a puñetes y patadas en mi estómago, me golpeó con un palo de picota en mi cabeza, fue a la cocina y volvió con un cuchillo. Directamente me apuñaló en mi cara, en mis labios, me sacó dos dientes. Intenté defenderme, pero él se subió encima de mí y solo podía gritar. Mi hija asustada nos vio y dijo que estaba yendo a pedir auxilio a lo de mi cuñado, mi esposo se asusto y escapó”, relató la víctima.

En primera instancia, el médico forense le otorgó 12 días de impedimento, que podrían alargarse según los resultados de las próximas intervenciones.

El cirujano maxilofacial del Hospital Viedma explicó que la víctima necesita una cirugía urgente para colocar dos placas de titanio en el maxilar inferior. Las dos placas cuestan 6.200 bolivianos. Sus parientes están desesperados y piden ayuda a la población para poder cubrir estos costos.

La Fundación Voces Libres inició con la demanda y exige a la policía dar con el acusado.