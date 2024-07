Genkit para Go: Crea apps escalables con IA en Go

Hoy vamos a hablar de un lanzamiento muy interesante que puede revolucionar la forma en que desarrollamos aplicaciones en Go. Si eres un desarrollador o simplemente un entusiasta de la tecnología, ¡esto te va a encantar!

¿Qué es Genkit para Go?

Hace poco, Google anunció Genkit para Go, un marco de trabajo open source diseñado para construir aplicaciones impulsadas por IA y servicios en la nube directamente en Go. Este framework combina las ventajas de rendimiento y concurrencia de Go con herramientas y bibliotecas de Genkit, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones generativas de IA que aprovechen todo el potencial de ambas tecnologías.

Casos de Uso

¿Te imaginas tener un asistente inteligente que pueda entender solicitudes complejas y ejecutar tareas de manera autónoma? Genkit para Go lo hace posible. Por ejemplo, podrías tener un asistente que organice viajes o cree itinerarios personalizados según las preferencias del usuario. También puedes crear agentes de soporte al cliente que usen generación aumentada por recuperación (RAG) para ofrecer respuestas rápidas, precisas y personalizadas basadas en la base de conocimiento de tu empresa.

Otra posibilidad es desarrollar herramientas poderosas de transformación de datos que conviertan datos no estructurados, como el lenguaje natural, en formatos estructurados (consultas SQL, tablas) para análisis más profundos e insights.

Herramientas Intuitivas para Generación de IA

Genkit es un framework diseñado pensando en los desarrolladores. Sus bibliotecas, escritas en puro Go, siguen los idiomáticos y convenciones del lenguaje, haciendo que sean familiares y productivas para los desarrolladores de Go. Genkit proporciona abstracciones ligeras y composables que simplifican el desarrollo de flujos de trabajo sofisticados de IA sin sacrificar la personalización y el control.

Con Genkit, puedes:

API de generación unificada : Genera contenido de varios modelos usando una interfaz consistente.

: Genera contenido de varios modelos usando una interfaz consistente. Soporte nativo para bases de datos vectoriales : Integra RAG en tus aplicaciones con APIs simples de indexación y recuperación.

: Integra RAG en tus aplicaciones con APIs simples de indexación y recuperación. “Flows” para flujos de trabajo de IA: Organiza flujos de trabajo de IA de múltiples pasos con funciones que ofrecen observabilidad integrada, fácil despliegue como endpoints HTTP y sin código redundante.

Ingeniería de Prompts y Gestión Mejorada

Crear buenos resultados de generación de IA requiere una cuidadosa consideración de tu modelo, configuración, prompt y forma de salida. Genkit proporciona Dotprompt, un formato de archivo simple que agiliza tu proceso de ingeniería de prompts. Con Dotprompt, puedes definir plantillas de prompts ricas, esquemas de entrada y salida, selección de modelos y opciones de configuración, todo dentro de un único archivo .prompt.

Integración de Servicios de IA de Google y Terceros

Genkit para Go es un framework ligero y agnóstico respecto al proveedor. Ofrecemos una creciente colección de plugins para integrarse sin problemas con modelos específicos, bases de datos vectoriales y servicios en la nube de Google y proveedores externos.

En esta versión, Genkit para Go ofrece plugins como:

Plugin de Google AI : Comienza rápidamente con las APIs generativas de Google.

: Comienza rápidamente con las APIs generativas de Google. Plugin de Google Cloud Vertex AI : Accede a modelos de Gemini y embeddings desde Vertex AI.

: Accede a modelos de Gemini y embeddings desde Vertex AI. Plugin de Ollama : Accede y ejecuta modelos open source como Gemma, Llama y Mistral localmente.

: Accede y ejecuta modelos open source como Gemma, Llama y Mistral localmente. Plugin de Pinecone: Integra con la base de datos vectorial de Pinecone para operaciones de indexación y recuperación eficientes.

Herramientas de Desarrollo Integradas

Desarrollar aplicaciones impulsadas por IA viene con desafíos únicos. Genkit proporciona una CLI y una intuitiva UI basada en navegador que ofrecen un conjunto de herramientas poderosas para agilizar tu desarrollo de IA generativa. Estas herramientas te permiten inicializar rápidamente un nuevo proyecto Genkit, iterar en tus flujos de trabajo de IA y ver trazas detalladas y metadatos para una observabilidad completa y depuración eficiente.

Observabilidad en Producción

Cuando estés listo para desplegar, Genkit te ayuda a monitorizar tu aplicación de IA en producción para asegurarte de que está sirviendo a tus usuarios como se espera. El plugin de telemetría de Google Cloud facilita la exportación de logs, métricas y trazas desde tu aplicación de IA a la suite de operaciones de Google Cloud.

Ahora que Genkit para Go está disponible en alfa, puedes empezar a usarlo para integrar flujos de trabajo de IA en tus aplicaciones y unirte a la creciente comunidad de desarrolladores de IA en Go. Visita WWWhat’s New regularmente para más actualizaciones y guías sobre tecnología.

Fuente: Link