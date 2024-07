George Clooney pidió que Joe Biden renuncie a la candidatura por la presidencia de Estados Unidos

George Clooney, el reconocido actor, director y productor de cine, sorprendió a muchos con su reciente artículo de opinión en The New York Times, donde expresa su amor y respeto por Joe Biden, pero argumenta que es tiempo de buscar un nuevo candidato demócrata para las elecciones de 2024. Clooney, un demócrata de toda la vida, ha sido un ferviente defensor del presidente Biden, pero ahora cree que la edad del mandatario es un factor insuperable.

«Adoro a Joe Biden. Como senador, vicepresidente y presidente. Lo considero un amigo y creo en su carácter y moral», escribió Clooney. Sin embargo, el actor no puede ignorar lo que considera señales claras de que Biden no está en su mejor forma para enfrentar una campaña electoral. «El Joe Biden que vi en el evento de recaudación de fondos no era el mismo de 2010, ni siquiera el de 2020″.

Clooney destaca que su preocupación no es una observación aislada, sino una opinión compartida por muchos líderes demócratas. «Esto no es solo mi opinión; es la opinión de cada senador, congresista y gobernador con quien he hablado en privado», aseguró. Según el actor, hay un temor generalizado dentro del partido de perder no solo la presidencia, sino también el control del Congreso.

El actor también hace un llamado a los líderes demócratas, como Chuck Schumer y Nancy Pelosi, para que pidan a Biden que se retire voluntariamente. «Necesitamos que este presidente de un paso al costado por el bien del partido y del país», instó Clooney. Además, sugiere que hay una variedad de candidatos fuertes en el partido que podrían asumir el liderazgo, mencionando nombres como Kamala Harris, Gretchen Whitmer y Gavin Newsom.

Clooney también aborda el temor a una posible victoria de Donald Trump, señalando que los demócratas deben enfrentar la realidad y actuar en consecuencia. «Podemos rezar por un milagro en noviembre, o podemos decir la verdad», afirmó. Según él, un cambio en el liderazgo podría revitalizar al partido y atraer a votantes que ya han perdido el interés.

Joe Biden ha sido un pilar fundamental para la democracia, especialmente en las elecciones de 2020, argumenta Clooney. «Joe Biden es un héroe; salvó la democracia en 2020. Necesitamos que lo haga de nuevo en 2024″, concluyó. Clooney espera que su llamado a la acción inspire un debate sincero y constructivo dentro del partido, con miras a elegir el mejor candidato para enfrentar los desafíos futuros.

George Clooney, conocido por su activismo y éxito en Hollywood, ha participado en importantes recaudaciones de fondos para candidatos demócratas en el pasado, incluyendo Barack Obama y Hillary Clinton. Su voz, respetada tanto en el ámbito del entretenimiento como en la política, añade un peso significativo a esta conversación crucial para el futuro del Partido Demócrata en Estados Unidos.