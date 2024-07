Gobernación cruceña recomienda a productores tomar sus recaudos ante las bajas temperaturas

Pronóstico.- Se prevé que el viernes 12 y sábado 13 de julio se registrarán las temperaturas más bajas en la zona de los valles cruceños.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz,

Julio César Claure, responsable del Sistema de Información y Comunicación (Sic Santa Cruz), informó que el clima frío se extenderá hasta el día martes 16 de julio y ante esta situación, desde el Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz (Sedacruz), brindaron alguna recomendaciones para que los productores protejan su producción, sobre todo en la zona de los valles cruceños.

Con relación al pronóstico del tiempo, Claure indicó que se han registrado temperaturas mínimas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 11°C; en el Norte Integrado 9°C; en la Chiquitania 8°C ; en los Valles cruceños -0.7° C y en el Chaco 6°C. “No se han registrado heladas de magnitud importante, algunas leves nevadas en las zonas”, agregó.

Para los siguientes días se prevé que el clima frío se extienda hasta el martes 16 de julio, esperando registrar temperaturas más bajas para este viernes 12 y sábado 13 de julio. Respecto a la zona de los Valles cruceños, se prevén registrar mínimas de -2°C y máximas de 13° con posibles nevadas en zonas altas, como ser en los municipios de Postrervalle, Quirusillas, Pucara y Vallegrande.

“Para esta zonas se tendrán cielos cubiertos con una humedad relativa alta, lo cual marca que se puedan registrar solamente algunas nevadas y no así heladas que pongan en riesgo la producción”, informó el responsable del Sic Santa Cruz.

Respecto al pronóstico para los siguientes días en la zona de la Chiquitania se registrarán temperaturas mínimas de 10° C y máximas de 19° C y para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el resto de las provincias mínimas 9° C y máximas 14° C.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Recomendaciones

Jaime Chávez, coordinador del Programa de Sanidad Hortofrutícola del Sedacruz, sugirió a los agricultores que deben contar con un termómetro indispensablemente y cuando la temperatura alcance los 1°C debe activar la mitigación de defensa de sus cultivos contra las heladas y mantener hasta que nuevamente se logre alcanzar los 1°C”.

Ante esta situación, Chávez realizó algunas recomendaciones para proteger los cultivos sobre todo en la zona de los Valles cruceños:

1. Aplicar riego por aspersión, el agua aplicada no permitirá que durante la ocurrencia se forme cristales de hielo sobre la superficie de las hojas y también prevenir una helada negra, evitando la congelación del agua que hay en las células de la planta.

2. Provocar fuego a través de fogatas cada 30 a 50 metros para cambiar el microclima sobre el cultivo para evitar la formación de hielo o el congelamiento de los tejidos de la planta.

3. Colocar ventiladores para cambiar el microclima sobre los cultivos

4. Instalar estufas para cambiar el microclima sobre los cultivos.

5. Aplicar riego por inundación.