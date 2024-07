El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó este domingo que 31 de los 34 proyectos aprobados por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional con financiamiento externo están en ejecución y tres están en los trámites respectivos.

“La ejecución avanza de manera importante, 31 créditos ya están en aplicación y tres están en trámites previstos”, dijo Cusicanqui en Btv.

De esta manera respondió a las críticas y observaciones de asambleístas, quienes cuestionan que el Gobierno exija más créditos cuando los que están aprobados no avanzan.

Cusicanqui afirmó que eso no es cierto, y explicó que la actual Asamblea aprobó 34 leyes por $us 3.898 millones. De los cuales, $us 1.737 millones ya se desembolsaron. Es decir, cerca al 45%. “Los proyectos se van desembolsando poco a poco”, señaló.

34 Proyectos

Entrando en detalle dijo que 16 de los proyectos ya fueron contratados y están en ejecución, otros cuatro están en actualización y 11 en proceso de licitación.

También defendió el proceso de industrialización, como la medida estructural para solucionar los problemas de fondo de la economía nacional.

“La industrialización es la solución estructural para el país”, dijo y explicó que ya está en puertas el funcionamiento del Mutún, entre otras plantas. Que ayudarán en el ingreso de recursos y divisas, así como la generación de empleo.

Destacó que el beneficio más importante tanto de la inversión pública como la industrialización será el que llegue a la población, con obras como caminos, puentes y una mayor producción.

Insistió en que la “temprana electoralización” del país, planificada para dañar al Gobierno central, terminó afectando la economía nacional. También los bolsillos de los mismos bolivianos.