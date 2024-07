“Si no tomamos medidas para incrementar la producción, tanto el IDH como las regalías seguirán disminuyendo”, dijo el ministro Franklin Molina.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, plantea una reforma estructural en el sector para atraer inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, reestructurar el marco normativo y regulatorio y desburocratizar la aprobación de contratos, que en la actualidad tarda un año en ser aprobada en el Órgano Legislativo.

Explicó que la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos de 2005) quedó obsoleta, ya que el contexto cambió debido a la declinación de la producción por falta de inversión en proyectos de exploración.

Respecto a la Ley 767 (Ley de Incentivos de 2015), Molina dijo que se aprobó para crear un fondo que estimulara la exploración y explotación; pero en la práctica no existían incentivos reales para la exploración y solo se concentraba en la explotación.

“Los lineamientos de una nueva política pública fueron discutidos y consensuados con diferentes actores en el ‘Foro de Transición Energética Bolivia 2050’; donde se planteó una política pública para replantear acciones que impulsen el desarrollo del sector en un nuevo escenario”, aseveró la autoridad.

Hidrocarburos

Asimismo, dijo que el Ministerio de Hidrocarburos se suma a la preocupación de las universidades y alcaldías ante la declinación de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). “Si no tomamos medidas para incrementar la producción; tanto el IDH como las regalías seguirán disminuyendo”, añadió el ministro.

“Hoy existen problemas en campos de producción que las petroleras no están levantando. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay condiciones para invertir. El gran problema es que el tema fue manipulado y tergiversado políticamente”, manifestó Molina.

Remarco que, en el pasado, al descubrirse los campos gasíferos, la inversión se destinó únicamente a su producción; sin enfocarse en la exploración. Es necesario cambiar esta situación, ya que la exploración es una inversión a mediano y largo plazo, agregó.

El 28 de junio, ya el ministro Molina afirmó que es necesario ajustes estructurales para incrementar la producción de gas y petróleo y demandó a la Asamblea Legislativa una nueva norma de Hidrocarburos para incentivar la exploración y la aprobación de la Ley del Litio.

Sostuvo que, pese al esfuerzo que encara Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en estos últimos años, no se puede realizar mayor exploración porque, en su criterio, no existen los incentivos necesarios para que las empresas petroleras puedan efectuar mayor exploración.